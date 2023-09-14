ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему украинские беженцы выезжают из Польши в Германию: основные причины

Четверг 14 сентября 2023 12:57
UA EN RU
Почему украинские беженцы выезжают из Польши в Германию: основные причины Фото: Украинские беженцы на вокзале в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Количество украинских беженцев в Польше уменьшается, в то время как в Германии – растет. Часть украинцев переезжают в страну с лучшими условиями.

Что влияет на решение беженцев при переезде в Германию, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

Про новую тенденцию миграции украинских беженцев говорится в исследовании, которое в августе 2023 года провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Отток украинцев со временной защитой в Польще с августа 2022 года составил более 350 тысяч человек, в то же время в Германии количество украинских беженцев выросло более чем на 410 тысяч за тот же период. Сейчас в Польше остаются почти 975 тысяч беженцев, в Германии – 1,1 млн человек.

Самая большая миграция украинских беженцев из Польши в Германию состоялась в третьем квартале 2022 года. Этот период указали 41% участников опроса.

Более половины беженцев из Украины (52%) решили переехать в Германию в течение 3 месяцев пребывания в Польше. Треть прожили в Польше 4-6 месяцев.

На решение выехать больше повлияло наличие друзей и знакомых в Германии (43%). Также среди наиболее распространенных причин:

  • более высокие социальные выплаты (42%);
  • возможность делать большие сбережения (38%);
  • предложения работы с более высокой зарплатой (27%);
  • лучшие перспективы для детей (26%);
  • большее предложение языковых и профессиональных курсов (18%);
  • нашли работу, которая больше соответствует их квалификации (17%).

Только 13% опрошенных думают о возвращении из Германии в Польшу.

"После 24 февраля 2022 года Германия ответила на наплыв беженцев из Украины введением либеральных правил доступа к рынку труда, быстрых и часто обязательных языковых и профессиональных курсов для граждан Украины. В то же время страна использует высокий уровень профессиональной квалификации украинских граждан. Эти действия в сочетании с острой нехваткой рабочей силы на немецком рынке указывают на вероятность дальнейшего усиления этого миграционного тренда", – объясняет председатель правления EWL Анджей Коркус.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша виплати
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Проезд за 49 евро. В каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Виктор Шатров
История из 1920-х. Как украинские Карпаты стали центром активного туризма
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Роман Маленков
От Выговского до Хмельницкого. Где похоронены творцы украинской государственности
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Диана Курило
Новые правила. Где переселенцам получать справки ВПЛ и почему это важно
Диана Курило
юристка по вопросам ВПЛ БФ “Право на захист”
Все мнения