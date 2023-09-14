Почему украинские беженцы выезжают из Польши в Германию: основные причины

Количество украинских беженцев в Польше уменьшается, в то время как в Германии – растет. Часть украинцев переезжают в страну с лучшими условиями.

Что влияет на решение беженцев при переезде в Германию, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

Про новую тенденцию миграции украинских беженцев говорится в исследовании, которое в августе 2023 года провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Отток украинцев со временной защитой в Польще с августа 2022 года составил более 350 тысяч человек, в то же время в Германии количество украинских беженцев выросло более чем на 410 тысяч за тот же период. Сейчас в Польше остаются почти 975 тысяч беженцев, в Германии – 1,1 млн человек.

Самая большая миграция украинских беженцев из Польши в Германию состоялась в третьем квартале 2022 года. Этот период указали 41% участников опроса.

Более половины беженцев из Украины (52%) решили переехать в Германию в течение 3 месяцев пребывания в Польше. Треть прожили в Польше 4-6 месяцев.

На решение выехать больше повлияло наличие друзей и знакомых в Германии (43%). Также среди наиболее распространенных причин:

более высокие социальные выплаты (42%);

возможность делать большие сбережения (38%);

предложения работы с более высокой зарплатой (27%);

лучшие перспективы для детей (26%);

большее предложение языковых и профессиональных курсов (18%);

нашли работу, которая больше соответствует их квалификации (17%).

Только 13% опрошенных думают о возвращении из Германии в Польшу.

"После 24 февраля 2022 года Германия ответила на наплыв беженцев из Украины введением либеральных правил доступа к рынку труда, быстрых и часто обязательных языковых и профессиональных курсов для граждан Украины. В то же время страна использует высокий уровень профессиональной квалификации украинских граждан. Эти действия в сочетании с острой нехваткой рабочей силы на немецком рынке указывают на вероятность дальнейшего усиления этого миграционного тренда", – объясняет председатель правления EWL Анджей Коркус.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

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