До Німеччини переїжджають молоді та освічені біженці з Польщі: дослідження

Українські біженці продовжують виїжджати з Польщі, частина з них – до Німеччини. Нову країну обирає переважно молодь віком до 35 років.

Ця категорія біженців має високий професійний потенціал та добрі знання мови, розповідає РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

До Німеччини з Польщі переїжджають молоді освічені українці працездатного віку, які мають високий професійний потенціал. Такі результати дослідження "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", яке провели Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Дослідження показує, що більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) – люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент (31%) – у віці 36-45 років. Середній вік українських біженців, що виїхали з Німеччини до Польщі, складає 35 років. Лише 2% опитаних – непрацездатного віку.

"Це свідчить про те, що до Німеччини в'їжджає переважно молодь. Вона більш мобільна та готова працевлаштовуватися", – зазначає директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Згідно з результатами опитування, частка громадян України з повною або неповною вищою освітою, які переїхали з Польщі до Німеччини, становить 73%. Попередні дослідження показали, що у Польщі з вищою та незакінченою вищою освітою були 69% опитаних.

Майже кожен другий біженець з України, який переїхав з Польщі до Німеччини (47%), володіє англійською мовою щонайменше на комунікативному рівні. При 24% опитаних мають знають німецьку мову, трохи менше – польську (22%). Знання німецької мови серед біженців з України є однією з причин міграції до Німеччини.

"Країни ЄС звернули увагу на високу професійну активність громадян України. Фактично вперше німецький ринок праці став доступним для українців. Біженці можуть виконувати просту фізичну роботу, а знання німецької мови, вивчення якої є обов’язковою, відкриває можливості знайти висококваліфіковану роботу та працювати за фахом", – зауважує Марцін Колодзейчик.

Третина (36%) опитаних приїхали до Німеччини з однією дитиною, а кожен десятий – з двома дітьми.

Раніше стало відомо, що майже 40% українців із тимчасовим захистом у Німеччині планують повернутися в Україну. Лише 9% біженців хочуть залишитися там назавжди.

Також ми писали, чому українські біженці виїжджають із Польщі до Німеччини. Основні причини – вищі соціальні виплати та зарплати, а також перспективи для дітей.

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