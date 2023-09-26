ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой: опрос

Германия, Берлин, Вторник 26 сентября 2023 16:02
UA EN RU
Сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой: опрос Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти 40% украинцев со временной защитой в Германии планируют вернуться в Украину. Только 9% беженцев хотят остаться там навсегда.

Что будет побуждать украинцев возвращаться домой после убежища в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Каждый пятый хочет вернуться в Украину до окончания войны

Вернуться в Украину в ближайшей или далекой перспективе планируют 39% украинских беженцев в Германии. Такие результаты исследования "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенного платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Минимум на год остаться в Германии хотят 35% опрошенных украинцев, а навсегда – 9%. Еще до окончания войны готовы вернуться 18% опрошенных. Не определились с планами 22% респондентов.

"Количество украинцев, проживавших в Германии в 2021 году, было относительно небольшим – около 150 тысяч. Только за полтора года после полномасштабного вторжения эта цифра выросла в 6 раз. Это стало вызовом, но одновременно и возможностью для немецкого рынка труда", – отмечает директор по международному развитию EWL Михалина Селевич.

Что будет мотивировать украинцев вернуться домой

Среди таких факторов украинцы указывают, прежде всего, цивилизационный выбор Украины:

  • реальная перспектива членства в НАТО (60%) и ЕС (55%);
  • возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (59%);
  • повышение уровня оплаты и улучшение условий труда – 55%.

Более трети (35%) опрошенных отметили, что важным фактором являются налоговые льготы и дешевые кредиты. Еще для 30% респондентов определяющим будет поддержка государства в восстановлении или возвращении квартиры или дома. Простые условия открытия и ведения бизнеса будут мотивировать вернуться 26% опрошенных.

Напомним, мы писали, почему украинские беженцы уезжают из Польши в Германию.

Также мы рассказывали, какая будет помощь на добровольное возвращение домой из Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне