Наравне с поляками. Сколько украинцев в Польше получают выплаты на детей

Украинские беженцы в Польше получают несколько видов выплат от государства. В частности, пособие на детей до 18 лет выплачивается ежемесячно.

В правительстве посчитали, сколько граждан Украины продолжают получать социальные выплаты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Украинцы, прибывающие в Польшу с целью убежища и оформляющие статус PESEL UKR, имеют право на одноразовую выплату 300 злотых (2775 грн). Так правительство помогает вновь прибывшим приобрести предметы первой необходимости, еду, одежду. Такую помощь с начала войны получили 1 256 898 украинцев.

Также граждане Украины имеют право на социальные выплаты на детей "500+" (4625 грн) ежемесячно до их совершеннолетия. С 1 января 2024 года эта выплата будет увеличена до 800 злотых (7400 грн). Эти выплаты украинцы получают наравне с гражданами Польши.

В министерстве семьи и социальной политики Польши подсчитали, что на конец июня 2023 года выплаты "500+" получали почти 212 тысяч граждан Украины.

Еще родители могут подать заявление на единовременную помощь для учащихся "Добрый старт" по 300 злотых на год. Выплату к учебному году в 2022 году получили 150 тысяч беженцев из Украины.

По состоянию на конец мая 2023 года социальную выплату "Семейный опекунский капитал" (12 тысяч злотых – 111 тысяч гривен) на детей от 12 до 35 месяцев жизни оформили 29,1 тысяч украинцев.

Деньги для пребывания ребенка до 3 лет в яслях или детсаде (400 злотых в месяц – 3700 грн) получают 1,3 тысячи украинцев.

Напомним, мы писали, что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR.

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