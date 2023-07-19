Нарівні з поляками. Скільки українців у Польщі отримують виплати на дітей

Українські біженці у Польщі отримують кілька видів виплат від держави. Зокрема, допомога на дітей до 18 років виплачується щомісяця.

В уряді порахували, скільки громадян України продовжують отримувати соціальні виплати, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Українці, які прибувають до Польщі з метою прихистку і оформлюють статус PESEL UKR, мають право на одноразову виплату 300 злотих (2775 грн). Так уряд допомагає новоприбулим придбати предмети першої необхідності, їжу, одяг. Таку допомогу з початку війни отримали 1 256 898 українців.

Також громадяни України мають право на соціальні виплати на дітей "500+" (4625 грн) щомісяця до їхнього повноліття. Із 1 січня 2024 року цю виплату збільшать до 800 злотих (7400 грн). Ці виплати українці отримують нарівні з громадянами Польщі.

У міністерстві сім’ї та соціальної політики Польщі підрахували, що на кінець червня 2023 року виплати "500+" отримували майже 212 тисяч громадян України.

Ще батьки можуть подати заяву на одноразову допомогу для учнів "Добрий старт" по 300 злотих на рік. Виплату до навчального року у 2022 році отримали 150 тисяч біженців з України.

Станом на кінець травня 2023 року соціальну виплату "Сімейний капітал опікунчий" (12 тисяч злотих – 111 тисяч гривень) на дітей від 12 до 35 місяців життя оформили 29,1 тисяч українців.

Гроші для перебування дитини до 3 років у яслах чи дитсадку (400 злотих на місяць – 3700 грн) отримують 1,3 тисячі українців.

Нагадаємо, ми писали, що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR.

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