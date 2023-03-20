Кризис с жильем. В Швейцарии массово переезжают из городов в села: в чем причина

Многие люди, в том числе иностранцы, ранее активно стекались в большие города Швейцарии в поисках высокооплачиваемой работы. Но сейчас эта тенденция переживает кардинальное изменение - из-за роста цен и кризиса с жильем люди переезжают в пригород.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Local Switzerland.

Транспорт и инфраструктура. Комфортные, но дорогие для жизни города

Большинство людей в Швейцарии живут в городах и ближайших к ним районах. В отличие от крупных городских центров во многих других странах, где достаточно высокий уровень преступности, швейцарские города в целом безопасны, комфортны и привлекательны, имеют хорошую инфраструктуру.

Пригород любого из крупных городов Швейцарии славится потрясающей сетью общественного транспорта, красотой природы и экономическими возможностями.

Цюрих и Женева традиционно занимают высокие позиции среди наиболее удобных для жизни городов мира в Глобальном индексе комфортности жизни. Они заняли лидирующие места в этом рейтинге и за 2022 год. Оба города получили лучшие баллы по всем категориям, причем самые высокие оценки получили здравоохранение (100), инфраструктура (96,4) и стабильность (95).

Базель и Лозанна тоже получили высокие оценки в международных опросах. Однако, несмотря на их привлекательность, развивается новая тенденция: все больше людей в Швейцарии покидают города и переезжают в села.

Фото: Швейцарцы и иностранцы из-за кризиса с жильем и дорогой аренды переезжают в сельскую местность (unsplash.com)

"Если средний класс уйдет, часть экономики упадет"

Основными причинами называют растущий дефицит жилья. Также цены за аренду постоянно растут.

"Средний класс больше не может позволить себе жить в городе. Это особенно касается Цюриха, Цуга, Женевы и Базеля", – сказала изданию Никола Хилти, исследователь Университета прикладных наук в Санкт-Галлене.

Согласно исследованию газеты SonntagsZeitung, около 1 миллиона арендаторов в Швейцарии страдают от так называемого "арендного бремени" – они вынуждены платить слишком большую арендную плату по сравнению со своим доходом.

Такое сочетание дефицита жилья и высокой арендной платы заставляет все больше семей среднего класса покидать город и переезжать в сельскую местность. Там арендовать жилье, по крайней мере сейчас? дешевле. Если семья переезжает с детьми, потребность в больших помещениях становится еще более острой.

"Сейчас – период, когда многие семьи среднего класса просто разочарованы", – говорит эксперт. Она для своего исследования брала интервью у многих семей, переехавших в сельскую местность. По ее словам, они переезжают либо в более бюджетные районы, либо просто за город.

Если отток людей продолжится, это может оказать негативное влияние на экономику, говорят эксперты.

Фото: Из-за переездов среднего класса в села пострадает экономика, говорят эксперты (unsplash.com)

"Наши города преуспевают благодаря разнообразию и сотрудничеству. Если средний класс уйдет, часть экономики упадет. Магазины и рестораны, ориентированные на эту группу населения, исчезнут", – считает городской социолог Барбара Эмменеггер.

Она уверена, что такая тенденция не пойдет на пользу и селам.

"Если люди больше не смогут позволить себе жить в городе и переедут в сельскую местность, наступит коллапс в дорожном движении", – отметила она.

"Швейцария движется к беспрецедентному дефициту жилья"

Также в сельской местности еще долго не будет слишком дешевого жилья – как домов, так и квартир.

"Швейцария движется к беспрецедентному дефициту жилья. В городских центрах жилья уже очень мало. До села проблема еще не дошла, но это лишь вопрос времени", – сказал Фредди Хасенмайл, эксперт по недвижимости Credit Suisse.

Наиболее логичное решение – строить больше жилья в городских центрах и вблизи них и не допустить стремительного роста арендной платы. Хотя власти признают критическую ситуацию на рынке жилья и предлагают разные способы ее решения, конкретных мер пока нет.

Ожидается, что жилье и арендная плата станет предметом интенсивных дискуссий в парламенте.

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