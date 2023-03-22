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Миллионы посетителей. Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов

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Среда 22 марта 2023 15:20
Миллионы посетителей. Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов Фото: Пантеон в Риме (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Риме готовятся ввести плату за вход в одну из самых посещаемых исторических локаций – Пантеон. Билеты планируют продавать уже в мае-июне этого года.

Сколько будет стоить посещение достопримечательности, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на eturbonews.com.

Ввести плату решили совместно министерство культуры Италии и церковная власть. Предполагается, что стоимость входа будет составлять до 5 евро. Для молодежи до 25 лет – 2 евро. Для верующих и несовершеннолетних вход останется бесплатным.

Такой шаг поможет собрать необходимые на содержание средства, потому что Пантеон ежегодно посещают миллионы туристов. Только в 2019 году количество посетителей достигло 9,3 млн человек.

Выручку от входных билетов разделят – Римская епархия получит 30% средств, которые будут направлены на благотворительность и реставрацию церквей. Минкульт получит 70% денег за билеты. Ведомство возьмет на себя расходы по содержанию и уборке локации.

В заявлении министерства культуры отмечается, что решение о введении платы за посещение Пантеона "основано на здравом уме и является скромной суммой за вход в культурное место, наиболее посещаемое в Италии".

Миллионы посетителей. Самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристовФото: Интерьер Пантеона (pixabay.com)

В ведомстве привели примеры, что стоимость входных билетов в другие европейские культурные объекты выше. Например, в Париже посетители платят 14 евро за посещение гробницы Наполеона, а Вестминстерское аббатство в Лондоне берет за вход 25 евро.

Пантеон – святилище Древнего Рима (1 век до н.э.), которое в 17 веке стала христианским храмом.

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