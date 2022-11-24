Только на запад. Через какие пункты пропуска можно выехать из Украины

Во время войны из Украины можно выехать через границы с ЕС и Молдовой, пункты пропуска через границы с РФ и Беларусью закрыты.

Какие сейчас рабочие пункты пропуска на украинской границе, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Граница с Польшей – где разрешен пропуск пешеходов и авто

Пересечь границу можно через наземные пункты пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, кроме Приднестровья.

Между Украиной и Польшей действуют все пункты пропуска. Границу можно пересекать пешком или автотранспортом. Между тем, на некоторых пунктах пропуска пеший переход невозможен, а на других – только с целью эвакуации и только в направлении из Украины.

Все пункты пропуска работают круглосуточно. Наиболее загружены чаще всего: Устилуг, Шегини, Угринов, Рава-Русская, Краковец. Что нужно учесть об особенностях работы пунктов пропуска:

• Ягодин - пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто –временно не осуществляется.

• Устилуг – пропуск только для автомобилей;

• Угринов – автомобильный пункт пропуска, возможен пеших переход границы в одну сторону с целью эвакуации.

• Рава-Русская – автомобильный пункт пропуска, возможен пеший переход границы с целью эвакуации.

• Грушев – автомобильный пункт пропуска, также возможен пеший переход границы из Украины.

• Краковец – пункт пропуска только для легковых авто.

• Шегини - автомобильный пункт пропуска, также возможен пеший переход границы в обоих направлениях.

• Смильница – автомобильный пункт пропуска, также здесь возможен пеший переход границы в одну сторону с целью эвакуации.

Фото: На некоторых пунктах пропуска пешеходов пропускают только для эвакуации из Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Пункты пропуска на границе со Словакией пропускают пешеходов

Между Словакией на Украиной работают как автомобильные пункты пропуска, так и пешеходные. Наиболее загружен обычно пункт пропуска Ужгород. Все пункты пропуска, кроме одного, работают круглосуточно.

• Малый Березный – автомобильный пункт пропуска, также возможно пешее пересечение границы в обоих направлениях. Работает круглосуточно.

• Ужгород – автомобильный пункт пропуска, также можно перейти границу пешком в одну сторону с целью эвакуации. Работает круглосуточно.

• Малые Селменцы – пешеходный пункт пропуска, возможен переход в обе стороны. Работает с 9 до 21 часа.

Какие пункты пропуска с Венгрией не работают ночью

На границе между Украиной и Венгрией обычно наиболее загруженный пункт пропуска Тиса.

• Дзвонковое – автомобильный и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны. Обратите внимание, пункт работает с 9 до 19 часов.

• Косино – пункт пропуска только для легковых авто и пешеходов, переход возможен в обе стороны. Обратите внимание, пункт работает с 8 до 20 часов.

• Лужанка – автомобильный и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны, работает круглосуточно.

• Вилок – автомобильный и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны, работает круглосуточно.

Фото: Пункт пропуска с Румынией (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Пункты пропуска на границе с Румынией – где пропускают только автомобили

Наиболее загруженный обычно пункт пропуска здесь – Дьяково.

• Дьяково – автомобильный пункт пропуска.

• Солотвино – автомобильный (кроме больших автобусов) и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны.

• Красноильск – автомобильный и пешеходный пункт пропуска, возможен пеший переход в обе стороны.

• Порубное – автомобильный и пешеходный пункт пропуска, возможен пеший переход в обе стороны.

Пункты пропуска на границе с Молдовой – круглосуточно

Между Молдовой и Украиной сейчас есть четыре круглосуточных пункта пропуска с возможностью пересечь границу как на транспорте, так и пешком в обе стороны – это Мамалыга, Кельменцы, Сокиряны, Росошаны. Последний - обычно самый загруженный.

Пункты пропуска с Беларусью – для возвращения домой

Для украинцев, желающих вернуться с территории Беларуси домой, в ограниченном режиме работает пункт пропуска Мокраны-Доманово. Здесь пропускают только граждан Украины, пересечь границу можно исключительно пешком.

Напомним, мы писали, как теперь будут проверять путешественников при въезде в ЕС.