Лише на захід. Через які пункти пропуску можна виїхати з України
Під час війни з України можна виїхати через кордони з ЄС та Молдовою, пункти пропуску через кордони з РФ та Білоруссю закриті.
Які зараз робочі пункти перепустки на українському кордоні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.
Кордон з Польщею – де дозволено перепустку пішоходів та авто
Перетнути кордон можна через наземні пункти пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, крім Придністров'я.
Між Україною та Польщею діють усі пункти пропуску. Кордон можна перетинати пішки або автотранспортом. Тим часом, на деяких пунктах пропуску піший перехід неможливий, а на інших – лише з метою евакуації та лише у напрямку з України.
Усі пункти пропуску працюють цілодобово. Найбільш завантажені найчастіше: Устилуг, Шегині, Угринов, Рава-Руська, Краковець. Що потрібно врахувати про особливості роботи пунктів пропуску:
• Ягодин – пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто – тимчасово не здійснюється.
• Устилуг – пропуск лише для автомобілів;
• Угринов – автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.
• Рава-Руська – автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону з метою евакуації.
• Грушів – автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону з України.
• Краківець – пункт пропуску лише для легкових автомобілів.
• Шегіні – автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в обох напрямках .
• Смільниця – автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.
Фото: На деяких пунктах пропуску пішоходів пропускають лише для евакуації з України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною пропускають пішоходів
Між Словаччиною в Україні працюють як автомобільні пункти пропуску, так і пішохідні. Найбільше завантажено зазвичай пункт пропуску Ужгород. Усі пункти пропуску, крім одного, працюють цілодобово.
• Малий Березний – автомобільний пункт пропуску, також можливе піше перетин кордону в обох напрямках. Працює цілодобово.
• Ужгород – автомобільний пункт пропуску, також можна перейти кордон пішки в один бік з метою евакуації. Працює цілодобово.
• Малі Селменці – пішохідний пункт пропуску, можливий перехід в обидві сторони. Працює з 9 до 21 години.
Які пункти пропуску з Угорщиною не працюють уночі
На кордоні між Україною та Угорщиною зазвичай найбільш завантажений пункт пропуску Тиса.
• Дзвінкове – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 9 до 19 годин.
• Косино – пункт пропуску тільки для легкових авто та пішоходів, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 8 до 20 годин.
• Лужанка – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.
• Вилок – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.
Фото: Пункт пропуску з Румунією (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Пункти пропуску на кордоні з Румунією – де пропускають лише автомобілі
Найбільш завантажений зазвичай пункт пропуску тут – Дьяково.
• Дьяково – автомобільний пункт пропуску.
• Солотвино – автомобільний (крім великих автобусів) та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони.
• Красноїльськ – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.
• Порубне – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою – цілодобово
Між Молдовою та Україною зараз є чотири цілодобові пункти пропуску з можливістю перетнути кордон як транспортом, так і пішки в обидва боки – це Мамалига, Кельменці, Сокиряни, Росошани. Останній – зазвичай найзавантаженіший.
Пункти пропуску з Білоруссю – для повернення додому
Для українців, які бажають повернутись з території Білорусі додому, в обмеженому режимі працює пункт пропуску Мокрани-Доманове. Тут пропускають лише громадян України, перетнути кордон можна виключно пішки.
Нагадаємо, ми писали, як тепер перевірятимуть мандрівників під час в'їзду до ЄС.