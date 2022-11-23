Строгий контроль. Как теперь будут проверять путешественников при въезде в ЕС

В Европейском Союзе готовятся ввести новую систему въезда и выезда на внешних границах блока для регистрации данных граждан третьих стран.

Система въезда/выезда (EES) вступит в силу в мае 2023 года, однако уже сейчас государства ЕС подсчитали, как увеличится время прохождения их границы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Время ожидания в очередях увеличится в 4 раза

Генеральным секретариат Совета ЕС 16 ноября опубликовал сборник комментариев от органов власти государств по поводу тестирования будущей системы контроля на границе и препятствий, с которыми они столкнулись.

Оказалось, что время прохождения пограничного контроля на внешних границах увеличится из-за процедур, которые должен будет пройти каждый путешественник, чтобы его данные были сохранены в EES.

"По оценкам, время контроля для пассажиров значительно увеличится с введением EES. В некоторых аэропортах страны необходимо будет увеличить пропускную способность для пограничного контроля во время пиковых поездок", – отметили власти Германии.

Власти Австрии утверждают, что время ожидания на границах будет в два раза больше, чем сейчас. Дополнительные проверки повлияют на время ожидания на границе в пунктах пересечения границы, а в Австрии шесть международных аэропортов.

Отмечается, что пограничный контроль усложнится после вступления в силу EES, поскольку пограничникам придется различать безвизовых и визовых путешественников.

Фото: Граница Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Польские власти подсчитали, что время прохождения пограничного контроля одного пассажира увеличится в 4 раза – с 30 секунд до 2 минут, если не потребуются дополнительные действия, например, управление идентификацией.

Власти Словении также утверждают, что новый процесс, который включает пограничный контроль, внесение данных и проверку, займет в четыре раза больше времени, чем нынешние процедуры. Для ускорения контроля установят электронные ворота и терминалы самообслуживания

"Из-за того, что инфраструктуру нельзя изменить (большинство КПП находятся в таких местах, что расширение зоны контроля или создание дополнительных полос движения невозможно и не финансируется ЕС), мы собираемся решать проблему с увеличением времени ожидания", - объяснили словенские чиновники.

Отмечается, что улучшить ситуацию помогут информационные кампании втретьих странах.

Большинство государств ЕС подтвердили, что уже работают над автоматизацией пограничного контроля – устанавливают электронные ворота и киоски самообслуживания.

Италия планирует установить около 600 терминалов, которые будут расставлены в каждом аэропорту, особенно в тех, которые принимают много рейсов из стран вне Шенгенской зоны.

Фото: На въезде в ЕС будут проверять граждан третьих стран (gettyimages.com)

Что такое EES и какие цели новой схемы проверок

Система въезда/выезда (EES) - это новая схема, созданная ЕС, которая будет служить для регистрации данных о въезде и выезде граждан третьих стран. С ее помощью ЕС планирует укрепить и защитить внешние границы Шенгенской зоны и повысить безопасность.

Основные цели системы EES:

Модернизировать управление внешними границами за счет повышения качества и эффективности внешнего пограничного контроля Шенгенской зоны.

Помочь государствам справиться с постоянно растущим числом путешественников в ЕС, не увеличивая при этом количество пограничников.

Содействовать выявлению граждан третьих стран, которые не соответствуют условиям въезда.

Сократить нелегальную миграцию путем систематического выявления и решения проблемы просроченного пребывания.

Разрешить электронную проверку отказов во въезде.

Обеспечить автоматизацию пограничного контроля граждан третьих стран.

Способствовать борьбе с терроризмом и серьезными преступлениями.

Обеспечение высокого уровня внутренней безопасности.

Информировать граждан третьих стран о продолжительности их разрешенного пребывания.

Для борьбы с подделкой личных данных и неправомерным использованием проездных документов.

EES будет применяться ко всем гражданам третьих стран, путешествующим в Шенгенскую зону с любыми целями, как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания, включая граждан тех стран, которые:

попадают под безвизовую программу;

подпадают под визовый режим.

Кроме того, под действие системы подпадают те, кому было отказано во въезде для краткосрочных визитов в Шенгенскую зону.

То есть, граждан Украины и РФ также будут более тщательно проверять при въезде в ЕС, а также вносить данные о разрешенных сроках их пребывания.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о мошенничестве при въезде в ЕС.