Куди піти вчитися дитині. Названо відмінності польських та українських шкіл

Якщо плануєте повертатися в Україну, краще продовжити навчання онлайн, впевнена експерт
Понад півмільйона дітей з початку війни в Україні виїхали до Польщі. Багато хто починає вчитися в місцевих школах, а інші продовжують навчання за українською програмою онлайн.
Питання про продовження освіти дітей завжди вирішують батьки. Вибирати школу українську або польську треба з урахуванням ситуації та майбутніх цілей, розповіла у інтерв'ю РБК-Україна Вікторія Гнап, співзасновниця Фонду "Незламна Україна".
За її словами, якщо ви хочете залишитися в Польщі довше, а дитина планує вступати до польського ВНЗ, то бажано йти в польську школу. Якщо ж є плани повернутися, то вона радить йти в українську школу або залишатися у своїй українській школі онлайн.
"В українських школах у Польщі, як наша, зазвичай теж є хороші підготовчі курси польської мови. Вона необхідна для життя. Зрештою, це і повага до країни", — зазначила Вікторія.
Вона навела основні аргументи на користь варіантів польських чи українських навчальних закладів.
Фото: Українська школа допомагає глибше вивчати історію та зберегти українську ідентичність дитини (Getty Images)
Нагадаємо, близько третини дітей продовжили навчатися в українських школах онлайн.
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