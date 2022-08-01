Куди піти вчитися дитині. Названо відмінності польських та українських шкіл

Понад півмільйона дітей з початку війни в Україні виїхали до Польщі. Багато хто починає вчитися в місцевих школах, а інші продовжують навчання за українською програмою онлайн.

Питання про продовження освіти дітей завжди вирішують батьки. Вибирати школу українську або польську треба з урахуванням ситуації та майбутніх цілей, розповіла у інтерв'ю РБК-Україна Вікторія Гнап, співзасновниця Фонду "Незламна Україна".

За її словами, якщо ви хочете залишитися в Польщі довше, а дитина планує вступати до польського ВНЗ, то бажано йти в польську школу. Якщо ж є плани повернутися, то вона радить йти в українську школу або залишатися у своїй українській школі онлайн.

"В українських школах у Польщі, як наша, зазвичай теж є хороші підготовчі курси польської мови. Вона необхідна для життя. Зрештою, це і повага до країни", — зазначила Вікторія.

Вона навела основні аргументи на користь варіантів польських чи українських навчальних закладів.

"Плюс" українських шкіл у Польщі:

Безперервне навчання за звичайною, а не іноземною програмою, що створює більш безпечне середовище для дітей і зменшує рівень стресу;

Злагоджене поетапне вивчення навчальних предметів за програмою Міністерства освіти та науки України;

Відсутність відмінностей між навчальними програмами та класами;

Краще розуміння і засвоєння матеріалу завдяки викладанню рідною мовою, відсутність мовного бар'єра;

Можливість пройти підготовчі курси з вивчення польської мови;

Можливість безперебійного переходу на навчання (в той же або наступний клас) в українську школу в Україні без необхідності здавати додаткові іспити та тести;

Вивчення української мови та історії, збереження зв'язку з українською ідентичністю та виховання любові до рідної країни.

Фото: Українська школа допомагає глибше вивчати історію та зберегти українську ідентичність дитини (Getty Images)

"Плюс" польських шкіл для дітей-біженців:

Поглиблений рівень вивчення польської мови;

Краща адаптація до вступу в університет та інші вищі навчальні заклади Польщі, оскільки діти вже навчаються за відповідною Національною програмою;

Міжнародне визнання польських документів про освіту;

Навчання відбувається у приміщенні, спеціально обладнаному для школи та з використанням всього необхідного для проведення занять;

Вищий рівень інтеграції в польськомовне середовище і польське суспільство.

Нагадаємо, близько третини дітей продовжили навчатися в українських школах онлайн.

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