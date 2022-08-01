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Як записати дитину до школи у Польщі: інструкція для українців

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Понеділок 01 серпня 2022 09:49
Як записати дитину до школи у Польщі: інструкція для українців Фото: Навчання у польській школі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Як і в Україні, навчання в державних школах Польщі безкоштовне та обов'язкове

Скоро почнеться новий навчальний рік, і для багатьох дітей-біженців він буде проходити в польських школах. Як записати дитину в польську школу, РБК-Україна розповіла співзасновник Фонду "Незламна Україна" Вікторія Гнап.

"Якщо батьки тільки-тільки поїхали до Польщі, то їм слід якомога швидше ознайомитися з офіційною інформацією на урядових ресурсах Польщі. Для цього створені спеціальні сайти, де вся інформація подається дуже доступно та ще й українською мовою. Досить тільки загуглити", — зазначила вона.

За словами Вікторії, правила і процедура вступу до шкіл Польщі детально описані на урядовому сайті країни:

  1. Спочатку потрібно вибрати навчальний заклад з переліку шкіл Польщі;
  2. Далі потрібно подати заяву про прийняття школяра на навчання. Це може зробити хтось із батьків або офіційний опікун дитини. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують відвідування дитиною школи в Україні. Перекладати всі ці документи на польську мову нема потреби;
  3. Третій крок — подати всі документи директору обраної школи. Для подачі заявки потрібні свідоцтво про народження, табель з попереднього класу, особова справа, характеристика і карта вакцинації школяра;
  4. Якщо ви виїхали до Польщі без документів, які підтверджують навчання дитини, тоді треба написати заяву про загальні роки навчання дитини в школі України й вказати школу/школи, де до того вчилася дитина.

Вікторія Гнап нагадує, що у польських державних школах навчання дітей та підлітків віком від 7 до 18 років — безкоштовне та обов'язкове, як і в Україні.

Нагадаємо, у Польщі українські біженці нарівні з поляками можуть отримати виплату для підготовки школярів до навчального року.

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