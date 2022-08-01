Куда пойти учиться ребенку. Названы отличия польских и украинских школ

Если планируете возвращаться в Украину, лучше продолжить учебу онлайн, уверена эксперт
Более полумиллиона детей с начала войны в Украине выехали в Польшу. Многие начинают учиться в местных школах, а другие продолжают обучение по украинской программе онлайн.
Вопрос о продолжении образования детей всегда решают родители. Выбирать школу украинскую или польскую надо с учетом ситуации и будущих целей, рассказала в интервью РБК-Украина Виктория Гнап, соучредитель фонда "Незламна Україна".
По ее словам, если вы хотите остаться в Польше дольше, а ребенок планирует поступать в польский ВУЗ, то желательно идти в польскую школу. Если же есть планы вернуться, то она советует идти в украинскую школу или оставаться в своей украинской школе онлайн.
"В украинских школах в Польше, как наша, обычно тоже есть хорошие подготовительные курсы польского языка. Она необходима для жизни. В конце концов, это и уважение к стране", — отметила Виктория.
Она привела основные аргументы в пользу вариантов польских или украинских учебных заведений.
Фото: Украинская школа помогает глубже изучать историю и сохранить украинскую идентичность ребенка (Getty Images)
Напомним, около трети детей продолжили учиться в украинских школах онлайн.
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