Куда пойти учиться ребенку. Названы отличия польских и украинских школ

Более полумиллиона детей с начала войны в Украине выехали в Польшу. Многие начинают учиться в местных школах, а другие продолжают обучение по украинской программе онлайн.

Вопрос о продолжении образования детей всегда решают родители. Выбирать школу украинскую или польскую надо с учетом ситуации и будущих целей, рассказала в интервью РБК-Украина Виктория Гнап, соучредитель фонда "Незламна Україна".

По ее словам, если вы хотите остаться в Польше дольше, а ребенок планирует поступать в польский ВУЗ, то желательно идти в польскую школу. Если же есть планы вернуться, то она советует идти в украинскую школу или оставаться в своей украинской школе онлайн.

"В украинских школах в Польше, как наша, обычно тоже есть хорошие подготовительные курсы польского языка. Она необходима для жизни. В конце концов, это и уважение к стране", — отметила Виктория.

Она привела основные аргументы в пользу вариантов польских или украинских учебных заведений.

"Плюсы" украинских школ в Польше:

Беспрерывное обучение по обычной, а не иностранной программе, что создает более безопасную среду для детей и уменьшает уровень стресса;

Слаженное поэтапное изучение учебных предметов по программе Министерства образования и науки Украины;

Отсутствие различий между учебными программами и классами;

Лучшее понимание и усвоение материала благодаря преподаванию на родном языке, отсутствие языкового барьера;

Возможность пройти подготовительные курсы по изучению польского языка;

Возможность бесперебойного перехода на обучение (в тот же или следующий класс) в украинскую школу в Украине без необходимости сдавать дополнительные экзамены и тесты;

Изучение украинского языка и истории, сохранение связи с украинской идентичностью и воспитание любви к родной стране.

Фото: Украинская школа помогает глубже изучать историю и сохранить украинскую идентичность ребенка (Getty Images)

"Плюсы" польских школ для детей-беженцев:

Углубленный уровень изучения польского языка;

Лучшая адаптация к поступлению в университет и другие высшие учебные заведения Польши, поскольку дети уже учатся по соответствующей национальной программе;

Международное признание польских документов об образовании;

Обучение происходит в помещении, специально оборудованном для школы и с использованием всего необходимого для проведения занятий;

Высший уровень интеграции в польскоязычную среду и польское общество.

Напомним, около трети детей продолжили учиться в украинских школах онлайн.

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