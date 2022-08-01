Вікторія Гнап: Польські школи перевантажені та не були готові до такого виклику

Вчитися в Україні дистанційно чи віддавати дитину до польської школи – у інтерв'ю для РБК-Україна

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, понад півмільйона дітей з України виїхало до Польщі. Багато з них пішли до місцевих польських шкіл, а частина проходить навчання онлайн за українською шкільною програмою.

В країні також діє кілька українських шкіл. Одна з найбільших — "Перша українська школа у Польщі" від фундації "Незламна Україна". Вона працює у трьох містах — Варшаві, Вроцлаві та Кракові. Там вже вчаться понад 700 дітей з України, а восени хочуть прийняти ще більше. Навчання проходить за українською освітньою програмою і повністю безкоштовне.

Співзасновниця фундації Вікторія Гнап розповіла TRAVEL РБК-Україна, як вибрати для дитини школу — польську чи українську, чим відрізняються наші освітні системи і як варто діяти українцям, які тільки що переїхали до Польщі разом з дітьми.

"Місць для українських дітей у найбільших містах Польщі явно бракує"

— Вікторія, скільки дітей з України переїхали до Польщі після вторгнення РФ в Україну? Скільки з них вчаться у місцевих школах, а скільки – онлайн?

За даними UNICEF, понад 500,000 українських дітей виїхало до Польщі (з 24 лютого — ред.). Станом на кінець весняного семестру, кінець травня цього року, у польських школах навчалось приблизно 190 тисяч дітей. З них близько 25 тисяч — у дитсадках, 120 тисяч у початковій школі, решта — у середніх та старших класах.

Скільки дітей навчається в українських школах онлайн — невідомо. Українська влада, зокрема Міністерство освіти та науки, закриває очі на цю проблему. Якщо запитати у них, де українські діти й куди вони виїхали, — відповіді не буде. Бо немає статистики. Велика проблема, з якою ми стикнулися з донорами — ніхто не знає, скільки дітей і де.

Польська освітня система наразі дуже перевантажена, вони не були готові до такого виклику. Місць для українських дітей у найбільших містах явно бракує. Хоча на початку весни міністр освіти та науки Польщі заявляв, що не може бути створено іншої системи освіти, окрім польської. Тобто будь-які інші системи навчання заборонені. Діти намагались долучатись до польських класів, але згодом всі зрозуміли, що польська школа не може впоратись із такою кількістю учнів.

Ми намагаємось заповнювати цю прогалину, допомагати розвантажити польські школи. Забезпечуємо українських дітей безперервним офлайн-навчанням, та ще й за українською програмою, що знижує рівень стресу для батьків та дітей.

Фото: За даними UNICEF, станом на кінець травня у польських школах навчалось приблизно 190 тисяч дітей (Getty Images)

З польською владою ми не взаємодіємо. Звертались до різних відділів освіти в Польщі, і я не можу сказати, що вони відмовляються від співпраці, але і не сприяють їй. Ми їх не торкаємо, вони нас не торкають, всі вдають, що нікого не існує.

– Як сприймають дітей з України у школах Польщі? Вчителі, діти?

Позитивно. Поляки загалом дуже стараються допомагати та підтримують на всіх етапах в міру своїх можливостей.

"Українським дітям доводиться йти на клас назад і втрачати рік"

— Які основні проблеми з'явилися у тих, хто пішов у польські школи? Наприклад, з адаптацією, фінансовим забезпеченням?

Основні проблеми — це, звичайно, мовний бар'єр та неспівпадіння систем навчання. Українським дітям доводиться йти на клас назад у польській системі освіти та втрачати рік. Для багатьох батьків це стає своєрідним стоп-фактором вибору на користь польської школи.

Щодо фінансового забезпечення можу сказати, що для українських батьків кожна копійка наразі важлива, бо за кордоном з'явилися ті витрати, яких не було вдома: це і необхідність винаймати житло за високими цінами, і купівля сезонного одягу (бо виїхали лише у зимовому) — тож в наших школах ми намагаємося покрити частково витрати батьків — надаємо канцелярію, наплічники, на новий навчальний рік підготували планшети для навчання.

— У школах Польщі діти відразу потрапляють у навчальний процес виключно польською мовою. Як швидко вони перелаштовуються на такий формат? Багато дітей надзвичайно швидко вивчає мову, але хтось із них цьому відстає у математиці або, скажімо, хімії?

Польські школи намагаються створювати інтеграційні курси вивчення польської для дітей. Це хороші якісні курси, які дають базові, але ґрунтовні знання мови. Однак, кількість таких курсів невелика, вони скоріше характерні для шкіл у великих містах Польщі.

Як стверджують батьки, діти доволі швидко “вникають”. Й іноді роблять це швидше та краще за батьків. Але так, проблема зі знанням мови є. Якщо у польський клас потрапляє кілька українських дітей, які не розуміють вчителя, вони “тягнуть” клас вниз, тому загальний рівень навчання падає. Польські батьки цьому не раді, але у вчителя не залишається вибору, окрім як орієнтуватися на “слабшого” в класі.

Чи наймати репетитора у тих випадках, коли батьки бачать, що дитина починає відставити — це завжди вибір батьків. Часто батьки і хотіли б це зробити, але не мають фінансової можливості.

"Якщо плануєте повернутись, краще йти в українську школу"

— Як батькам вибрати школу у Польщі для дитини? На що звертати увагу?

Якщо батьки тільки-тільки виїхали до Польщі, то їм слід якомога скоріше ознайомитися з офіційною інформацією на урядових ресурсах Польщі. Для цього в Польщі створені спеціальні сайти, де вся інформація подається дуже доступно та ще й українською мовою. Достатньо тільки загуглити.

Фото: Якщо є плани повернутись в Україну, краще йти до української школи або залишатись у своїй українській школі онлайн — Вікторія Гнап (Getty Images)

Питання про продовження освіти дітей завжди вирішують батьки. Обирати школу українську чи польську треба з урахуванням ситуації та майбутніх цілей. Якщо плани залишатися в Польщі довготривалі й дитина планує вступати до польського ВНЗ, то бажано іти до польської школи. За рік дитина гарно вивчить мову і зможе вступити на безкоштовне відділення польського ВНЗ.

Якщо ж є плани повернутись, то, звичайно, краще йти до української школи або залишатись у своїй українській школі онлайн. В українських школах в Польщі, як наша, зазвичай теж є хороші підготовчі курси польської мови. Вона необхідна для життя. Зрештою, це і повага до країни.

— А як діяти, якщо діти з батьками переїхали у польське село або невеличке містечко — продовжувати навчання в Україні онлайн чи віддавати дитину у місцеву школу?

Щодо маленьких міст, то як пояснюють батьки, у них небагато варіантів вибору. Зазвичай вони відправляють своїх дітей по місцевих польських шкіл, якщо є місця.

Давайте розглянемо аргументи на користь варіантів українських або польських шкіл.

Переваги українських шкіл в Польщі:

Безперервне навчання за звичною, а не іноземною програмою, що створює більш безпечне середовище для дітей та зменшує рівень стресу;

Злагоджене поетапне вивчення навчальних предметів за програмою Міністерства освіти й науки України;

Відсутність відмінностей між навчальними програмами та класами;

Краще розуміння та засвоєння матеріалу завдяки викладанню рідною мовою, відсутність мовного бар’єру;

Можливість пройти підготовчі курси з вивчення польської мови;

Можливість безперебійного переходу на навчання (в той самий чи наступний клас) в українську школу в Україні без необхідності складати додаткові іспити та тести;

Вивчення української мови та історії, збереження зв’язку з українською ідентичністю та виховання любові до рідної країни;

Переваги польських шкіл:

Поглиблений рівень вивчення польської мови;

Краща адаптація до вступу в університет та інші вищі навчальні заклади Польщі, оскільки діти вже навчаються за відповідною національною програмою;

Міжнародне визнання польських документів про освіту;

Навчання відбувається у приміщенні, спеціально облаштованому для школи та із використанням всього необхідного для проведення занять;

Вищий рівень інтеграції у польськомовне середовище й польське суспільство.

Фото: Одна із переваг українських шкіл у Польщі - збереження зв’язку з українською ідентичністю та виховання любові до рідної країни (Getty Images)

— Що треба, щоб записати школяра у польську школу?

Порядок вступу та правила гарно описані на урядовому сайті Польщі:

Для початку необхідно обрати школу з переліку шкіл Польщі;

Після цього необхідно подати заяву про прийняття дитини. Це може зробити хтось з батьків або офіційний опікун. До заяви про прийняття дитини до школи слід додати документи, що підтверджують відвідування дитиною школи в Україні. Нема потреби перекладати ці документи на польську мовою;

Потім подати всі документи директору обраної школи. Це свідоцтво про народження, табель з попереднього класу, особова справа, характеристика та карта вакцинації;

Якщо немає документів, що підтверджують навчання дитини, слід написати заяву про загальні роки навчання дитини в школі України та вказати школу/школи, в яких навчалася дитина.

У польських державних школах навчання дітей та підлітків віком від 7 до 18 років є безкоштовним та обов’язковим, як і в Україні.

"Реєстрація на осінній семестр у нас закрита, бо дуже багато бажаючих"

— Скільки шкіл в рамках Освітнього центру "Перша Українська школа у Польщі" запрацює найближчого навчального року?

Освітня ініціатива "Перша українська школа у Польщі" — проєкт, що виник через гостру потребу забезпечити освіту евакуйованим дітям з України, які рятуючись від війни, знайшли прихисток у Польщі. Проєкт створений фундацією "Незламна Україна" у березні 2022 року, відповідності до української навчальної програми Міністерства освіти і науки України.

На сьогодні створено три українські школи у містах — Варшава, Вроцлав та Краків з безкоштовним забезпеченням дітей всіма необхідними матеріалами для навчання. У освітніх центрах фундації — український педагогічний склад вчителів та директорів. Додатково передбачене вивчення польської мови та проходження (за бажанням) реабілітаційного курсу від психологів.

Окрім освітньої програми, у "Першій українській школі у Польщі" є розважальна. Часто відбуваються шкільні творчі й спортивні конкурси, руханки й перегляди фільмів, концерти та майстер-класи, екскурсії в інші міста або музеї, флешмоби на підтримку України та задля подяки дружній Польщі. На постійній основі діють гуртки по інтересах: тхеквандо, хореографія, робототехніка, дитяча дипломатія, англійський клуб та інші.

Фото: Один із "плюсів" польських шкіл — краща адаптація до вступу в університет та інші вищі навчальні заклади Польщі (Getty Images)

На період літніх канікул, в "Першій українській школі у Польщі" у містах Варшава, Вроцлав, Краків та Жешув організовані літні пришкільні табори для дітей всіх класів. А також польсько-українські клуби. Мета їхнього створення — вивчення польської мови та додаткова можливість для дітей подружитися.

— Як дитині потрапити на навчання в українські школи в рамках цього проекту?

Можна було потрапити, зареєструвавшись через чат-бот у Telegram. Зараз реєстрація на осінній семестр у нас закрита, бо маємо дуже багато бажаючих.

— Чим відрізняється навчання у таких школах від того, як вчаться у польських закладах?

Програмою. Українська освітня програма загальноосвітніх шкіл не ідентична польській програмі початкової та середньої школи. Наприклад, в Україні випускні класи — це 9-й та 11-й, а в Польщі — 8 і 12-ий. Також відрізняються і предмети та їхня кількість.

Ми працюємо за стандартами МОН. У нас поглиблене вивчення англійської мови, та вивчення другої іноземної — польської.

— Чи плануєте розширювати географію українських шкіл у Польщі? Де саме плануєте відкритися?

Оскільки ми маємо школи в трьох містах Польщі (Варшава, Краків і Вроцлав) і літні табори в чотирьох (Варшава, Краків, Вроцлав і Жешув), ми зіткнулися з великим попитом на навчання в тому самому Жешуві.

Багато батьків і вчителів постійно звертаються з проханням відкрити додаткові школи в інших містах (Познань, Гданськ). Ми б дуже радо це робили, одначе наразі маємо фінансові обмеження, з якими намагаємося впоратися. Впевнені, що і в інших містах будуть наші школи уже незабаром.

"Понад 56% українських дітей-біженців вже вчаться у польських школах"

— Чи багато батьків з дітьми хочуть повернутися додому, і скільки планують залишитися у Польщі?

Ми багато спілкуємося безпосередньо з батьками. Якщо чесно, найбільша кількість батьків перебуває у стані невизначеності. Багато хто повернувся в Україну і багато хто збирався це зробити літом. Але, враховуючи збільшення кількості обстрілів українських міст останнім часом, передумали. На жаль, ситуація в Україні не гарантує безпеки та запуск навчального процесу офлайн.

Фото: Близько третини українських дітей-біженців продовжили навчання в українських школах онлайн (Getty Images)

Як свідчать цифри, які ми зібрали навесні, опитуючи батьків через Telegram-бот, понад 56% українських дітей-біженців вже навчаються в польських школах. Приблизно 28% продовжили навчатися онлайн в українських школах (до осені ситуація зміниться, тому що батьки віддають перевагу офлайн-навчанню). Лише 4% українських дітей-біженців навчалися в українській школі в Польщі.

Цифри, які ми збирали влітку, вже були іншими: 53% батьків планують віддати дітей до польських шкіл, 17% навчатимуться дистанційно в українських школах, а 8% хочуть знайти українську школу.

Процитую одну маму-вчительку, яка працює у нас, а її дівчинка піде до першого класу у нашій школі:

“Як мама першокласниці, я маю страхи стосовно навчання. Оскільки раніше чітко розуміла, в яку школу піде моя донька і як спланувати свій графік, щоб забирати її зі школи. Зараз дуже важко, як кажуть, зробити правильний вибір. Позаяк більшість батьків, які виїхали у Польщу, розуміють, що навчання онлайн для дітей досить важко дається + воєнний стан впливає на емоційний стан та бажання вчитися. Для себе прийняла рішення віддавати дитину до української школи у Вроцлаві, оскільки після закінчення війни планую повертатися додому. Це прекрасно, що у наших дітей є можливість вчитись за кордоном, але за українською програмою та з українськими дітьми та вчителями. Втім, батьки, які планують залишатись тут і надалі, віддають дітей у польську школу. Навчання в польській школі важче дається батькам, ніж дітям, бо діти набагато швидше вчать мову і можуть спілкуватися з однолітками”.

— Як думаєте, що треба, щоб більше дітей з батьками поверталися в Україну? Бо немало українців планує залишитися у Польщі й після нашої перемоги у війні.

За статистикою, біля 40% людей у разі переміщення через війну залишаються в інших країнах. Але сподіваюся, що як тільки ми здобудемо перемогу, всі повернуться в свої домівки.

Нагадаємо, українці у Польщі можуть отримати грошову виплату для підготовки дитини до школи.