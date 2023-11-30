ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как будут работать магазины в Польше в декабре: даты торговых воскресений

Четверг 30 ноября 2023 14:33
UA EN RU
Как будут работать магазины в Польше в декабре: даты торговых воскресений Фото: Торговый центр в Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше определились с выходными в последний месяц 2023 года. 29 ноября Сейм проголосовал за перенос торгового воскресенья с 24 декабря на 10 декабря.

Это означает, что магазины и супермаркеты в Польше будут закрыты на Рождество с 24 по 26 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl .

В этом году остаются два торговых воскресенья, когда магазины будут работать полный рабочий день – 10 и 17 декабря. Раньше разрешалось торговать в два предыдущих воскресенья перед Рождеством. Но в этом году Сочельник приходится на воскресенье, которое должно было быть торговым, поэтому его решили перенести.

В Польше с 2018 года торговля запрещена в воскресенье, государственные и некоторые религиозные праздники. В частности, магазины и супермаркеты закрыты в следующие дни:

  • 1 января – Новый год;
  • 6 января – Крещение;
  • Пасха и следующий день (понедельник);
  • 1 мая – национальный праздник;
  • 3 мая – Национальный праздник Третьего мая,
  • первый день Троицы;
  • День Божьего Тела (четверг после Троицы);
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 1 ноября – День всех святых;
  • 11 ноября – День Независимости;
  • 25 декабря – первый день Рождества;
  • 26 декабря – второй день Рождества.

С 2020 года запрет на торговлю не распространяется только на 7 воскресений в год: в последние воскресенья января, апреля, июня и августа, а также в воскресенье перед Пасхой и два воскресенья перед Рождеством.

Владельцев магазинов, которые откроются в воскресенье вне разрешенных дат, могут оштрафовать на сумму от 1000 (9148 грн) до 100 000 злотых (914 802 грн).

Но есть исключение из правил – в воскресенье можно проводить отдельные виды торговли. Поэтому имеют право работать аптеки, ветклиники, почтовые отделения, сувернирные магазины, рыбные рынки, торговые точки в гостиницах, аэропортах, на фестивалях и ярмарках. Также в магазинах – где за прилавок становится владелец или член его семьи. Магазины "Жабка" тоже работают, поскольку имеют статус почтовых отделений.

Напомним, мы писали, что в одной из европейских стран планируют разрешить работу магазинов в воскресенье. Такое исключение хотят сделать в популярных среди туристов городах Швейцарии.

Также мы рассказывали, как планировать поездку в Европу на Рождество, чтобы не остаться без покупок. В большинстве стран на праздники магазины и рестораны закрыты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Рождество вихідні магазини
Отдых в Украине
Мнения
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Все мнения