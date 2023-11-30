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Як працюватимуть магазини у Польщі в грудні: дати торгових неділь

Четвер 30 листопада 2023 14:33
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Як працюватимуть магазини у Польщі в грудні: дати торгових неділь Фото: Торговий центр у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі визначилися із вихідними в останній місяць 2023 року. 29 листопада Сейм проголосував за перенесення торгової неділі з 24 грудня на 10 грудня.

Це означає, що магазини та супермаркети у Польщі будуть закриті на Різдво з 24 до 26 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У цьому році залишаються дві торгові неділі, коли магазини працюватимуть повний робочий день – 10 та 17 грудня. Раніше дозволялося торгувати у дві попередні неділі перед Різдвом. Але цього року Святвечір припадає на неділю, яка мала бути торговою, тому її вирішили перенести.

У Польщі з 2018 року торгівля заборонена у неділю, державні свята та деякі релігійні свята. Зокрема, магазини та супермаркети закриті у такі дні:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 6 січня – Водохреща;
  • Великдень і наступний день (понеділок);
  • 1 травня – національне свято;
  • 3 травня – Національне свято Третього травня,
  • перший день Трійці;
  • День Божого Тіла (четвер після Трійці);
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 1 листопада – День усіх святих;
  • 11 листопада – День Незалежності;
  • 25 грудня – перший день Різдва;
  • 26 грудня – другий день Різдва.

Із 2020 року заборона на торгівлю не поширюється лише на 7 неділь на рік: в останні неділі січня, квітня, червня і серпня, а також у неділю перед Великоднем і дві неділі підряд перед Різдвом.

Власників магазинів, які відкриються у неділю поза дозволеними датами, можуть оштрафувати на суму від 1000 (9148 грн) до 100 000 злотих (914 802 грн).

Але є виняток із правил – в неділю можна здійснювати окремі види торгівлі. Тому мають право працювати аптеки, ветклініки, поштові відділення, сувернірні магазини, рибні ринки, торгові точки в готелях, аеропортах, на фестивалях та ярмарках. Також у тих магазинах – де за прилавок стає власник або член його сім'ї. Магазини "Жабка" теж працюють, бо мають статус поштових відділень.

Нагадаємо, ми писали, що в одній із європейських країн планують дозволити роботу магазинів у неділю. Такий виняток хочуть зробити у популярних серед туристів містах Швейцарії.

Також ми розповідали, як планувати подорож у Європу на Різдво, щоб не залишитися без покупок. У більшості країн на свята магазини та ресторани закриті.

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Польща Різдво вихідні магазини
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