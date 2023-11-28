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В европейской стране разрешат работу магазинов в воскресенье: с чем это связано

Вторник 28 ноября 2023 12:39
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В европейской стране разрешат работу магазинов в воскресенье: с чем это связано Фото: Туристы в Швейцарии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Швейцарии хотят разрешить рабочие воскресенья в городских туристических локациях. Это значит, что туристы смогут устроить шоппинг.

Такое исключение из запрета на работу в воскресенье предлагают сделать в городах с населением более 60 тысяч человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии инициировал обсуждение разрешения на воскресную работу в городских туристических точках. Одним из условий является количество иностранных гостей в отелях, которое должно составлять минимум 50%.

Предлагается разрешить работу в воскресенье в городских туристических районах, имеющих разнообразный выбор гостиниц, заведений питания и культурных достопримечательностей в пределах пешей доступности. Разрешение касается и магазинов, предлагающих товары для нужд иностранных туристов, хотя не будет касаться правил времени работы других магазинов. То есть работники будут иметь право выходить на работу в некоторых районах.

"В постановлении указано, что работники, пострадавшие от этой воскресной работы, должны иметь право на компенсацию, выходящую за рамки правовых требований", – отмечается в документе Федерального совета Швейцарии.

Призыв к пересмотру правил поступил от Швейцарского управления туризма еще в 2022 году. Ожидается, что положительное решение улучшит опыт иностранных гостей от посещения страны.

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