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Рождество в Европе. Как планировать путешествие, чтобы не остаться без покупок

Воскресенье 26 ноября 2023 07:48
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Рождество в Европе. Как планировать путешествие, чтобы не остаться без покупок Фото: Закрытый в Рождество торговый центр в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествие на Рождество в Европу настраивает на праздничную атмосферу и яркие впечатления. Многие планируют совместить прогулки с шоппингом.

Но в праздничные дни магазины в европейских странах не работают. РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о праздничном графике торговли в Европе и как планировать путешествие, чтобы не остаться без покупок.

Польша – торговые заведения не будут работать три дня

Воскресенье в Польше – выходной, когда все магазины закрыты. Но в год есть 7 торговых воскресений, когда люди могут ходить за покупками. В этом году 24 декабря – Сочельник – приходится на воскресенье, которое должно было быть торговым. Но в связи с тем, что это праздник, правительство планирует ввести запрет на торговлю в этот день.

В то же время торговое воскресенье с 24 декабря должны перенести – на 10 декабря. Согласно действующим нормам, магазины будут работать только до 14:00.

Поэтому накануне рождественских праздников покупки можно будет делать только в будни или в еще одно торговое воскресенье 17 декабря.

Согласно календарю официальных праздников, в Польше торговля будет запрещена три дня – 24, 25 и 26 декабря. В эти дни купить даже продукты можно будет только в отдельных точках – в гостиницах, на ярмарках, АЗС, на вокзалах и аэропортах и в супермаркетах "Жабка", имеющих статус почтовых отделений. В то же время пекарни, кафе, магазины с сувенирами и аптеки имеют право работать и в выходные. Также магазины, в которых владелец сам или его родственники становятся за прилавок в этот день.

Рождество в Европе. Как планировать путешествие, чтобы не остаться без покупок

Фото: Фудкорт в Варшаве (unsplash.com)

В Германии будут закрыты 95% магазинов

Большинство торговых центров и сетей в Германии в воскресенье и государственные праздники не работают. Есть ограниченный список магазинов, где в воскресенье и праздники можно купить продукты.

В то же время в стране, как и в Польше, допускаются открытые воскресенья (Verkaufsoffener Sonntag). Обычно торговые точки устраивают воскресные распродажи. Решения о работе магазинов в определенные воскресенья регламентируются местными властями.

В большинстве федеральных земель владельцам магазинов разрешается открываться четыре воскресенья в год, сообщает ukrainianingermany.de. Федеральные земли могут разрешать воскресное открытие магазинов, что связано с определенными крупными торговыми событиями (например, ярмарки, фестивали) или – в туристических местах. В те выходные, когда супермаркетам и магазинам разрешена торговля, продолжительность работы не должна превышать 5 часов. Обычно воскресная торговля осуществляется по сокращенному графику с 13:00 до 18:00. Чтобы узнать, будет ли работать во время выходных конкретный магазин, нужно ввести в поиск его название и слово Öffnungszeiten.

В канун Рождества 24 декабря все торговые заведения работают по сокращенному графику – с 7 утра до 14:00. Затем люди готовятся к Сочельнику. 25 и 26 декабря – первый и второй день Рождества – выходные, когда 95% всех магазинов и даже пекарни закрыты. Но исключение – магазины на вокзалах, в аэропортах и те, где у владельцев другая религия (например, турецкие кафе или лавочки).

Рождество в Европе. Как планировать путешествие, чтобы не остаться без покупокФото: Предрождественская распродажа (gettyimages.com)

Италия – не работают магазины и рестораны

Италия как католическая страна также не стала исключением из правил закрывать магазины по праздникам. Рождество для итальянцев праздник семейный, поэтому большинство ресторанов и музеев 25 декабря закрыты, чтобы сотрудники могли провести время дома. В то же время праздники в Италии – 25 декабря (Рождество) и 26 декабря (День святого Стефана).

Если в Сочельник 24 декабря и на само Рождество в Италии магазины не работают, то в больших городах уже 26 декабря некоторые магазины работают, поэтому туристы смогут сходить на шопинг.

Покупки в канун Рождества в Чехии – только до обеда

Три дня – 24,25 и 26 декабря – в Чехии нерабочие дни. С 2016 года по закону на праздники запрещается работа магазинов площадью более 200 кв. м. То есть 25 и 26 декабря магазины и супермаркеты закрыты. А 24 декабря и в канун Нового года могут работать только в первой половине дня. Поэтому крупные сети супермаркетов публикуют график работы на Сочельник – последние покупки можно сделать до 11-12 часов дня.

Как и в других странах, супермаркеты и магазины по праздникам продолжают работу на больших вокзалах и в аэропортах.

Рождество в Европе. Как планировать путешествие, чтобы не остаться без покупокФото: Рождественская ярмарка в Праге (gettyimages.com)

Купить сувениры на ярмарке тоже не удастся

Если ехать в Европу на рождественские ярмарки, следует учесть, что они в основном проходят до Рождества, говорит в комментарии РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова.

"25 декабря в день Рождества ярмарки будут закрыты – Европа празднует. Поэтому все продукты и подарки нужно купить до этого. Если вы едете на Рождество, будьте готовы к тому, что 25 числа многие рестораны могут не работать. В городе может быть закрыто все – в частности, это касается таких стран, как Германия, Австрия, где очень сильны семейные традиции", – предупреждает специалист.

По ее словам, в Европе все же можно попасть на рождественскую ярмарку на Новый год – в Праге, где такая торговля длится дольше всего.

Напомним, мы писали, как спланировать поездку на рождественские ярмарки в Европе и куда следует отправиться в путешествие.

Также мы рассказывали о лучших рождественских ярмарках Европы, которые стоит посетить в этом году.

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