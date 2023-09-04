Как добраться до аэропорта Варшавы на поезде из Украины: удобный маршрут

Из Украины в Польшу запустили еще один поезд, который начал курсировать с 3 сентября между Киевом и Хелмом. Это дневной рейс, удобный для тех, кому нужно успеть на утренний вылет из аэропорта Варшавы.

Как составить маршрут для скорой поездки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Новый поезд "Укрзализныци" №119/120 Киев-Хелм курсирует каждый день. Это дневной рейс для поездки в купейных вагонах. Из столицы Украины поезд отправляется в 06:28, а в Хелм прибывает в 17:27. В обратном направлении отправление из Хелма в 10:23, прибытие в Киев – в 22:45.

Дневной поезд удобен еще тем, что паспортный контроль на границе (в вагонах) не придется проходить ночью. Продолжительность поездки – 11 часов. Стоимость билетов – 1260 грн (2569 грн в вагоне "люкс").

На станции Хелм пассажирам удобно пересесть на польский поезд IC21100 до Варшавы. Обычно для такой пересадки не нужно переходить на другую платформу. Поезд из Хелма (Chełm) в Варшаву отправляется в 18:08, прибывает на станцию польской столицы Варшава Всходня (Warszawa Wschodnia) в 21:02. Стоимость билета в вагоне 2 класса – от 52,7 злотых (473 грн.).

Фото: График движения нового поезда в Хелм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Далее пассажиры могут сесть на электричку, курсирующую до варшавского аэропорта имени Шопена через станцию Warszawa Wschodnia. Поезд отправляется в 21:47 и 22:33. Доехать до пункта назначения можно примерно за 30 минут.

Стоимость билета на электричку Koleje Mazowieckie – 7,8 злотых (70 грн). Для проезда по городской электричке S2 в аэропорт следует воспользоваться билетом на общественный транспорт Варшавы на 75 минут, который стоит 4,4 злотых (40 грн).

Фото: Пример стоимости билета на поезд Киев-Хелм (скриншот РБК-Украина/booking.uz.gov.ua)

Такой маршрут удобен для пассажиров, вылетающих из Варшавы после 23:00 и рано утром. Например, на рейсы в Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вену, Остраву, Каир.

Раньше мы писали, как вернуть билеты на международный поезд "УЗ" пассажирам за границей.

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