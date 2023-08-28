Как вернуть билеты на международный поезд "УЗ" пассажирам за границей: алгоритм действий

Новые правила возвращения билетов на международные поезда польского направления, которые "Укрзализныця" ввела с 26 июля, нередко вызывают недовольство пассажиров. Теперь это можно сделать только через кассы в претензионном порядке.

Как вернуть билеты на поезда между Украиной и Польшей пассажирам, которые находятся за рубежом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

В ситуации, когда пассажир за границей меняет планы на поездку и хочет вернуть билет, в УЗ предлагают делать это через кассы. Онлайн, как раньше, это сделать не удастся. Пассажирам предлагается попросить доверенное лицо в Украине обратиться в кассу для претензионного возврата средств.

На днях невозможность вернуть билеты онлайн возмутила киевлянку Екатерину Цыбенко. Она в своей публикации в Facebook указала на дополнительные сложности в приобретении билетов на поезда в Польшу, потому что теперь не все пассажиры возвращают свои неиспользованные билеты.

В ответе в "Укрзализныце" пояснили, что пассажиры до отправки поезда на территории Польши могут обратиться в кассу для возвращения мест в общую систему продаж и проставления соответствующих отметок. После чего на территории Украины в течение 6 месяцев с заявлением и билетами с отметкой нужно обратиться в письменном виде в претензионный отдел по почтовому адресу: г. Киев, 01032, бул. Шевченко 38/40 с пометкой на конверте "Претензионный отдел".

Фото: Поезд до польской станции Хелм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"В случае если вы самостоятельно не имеете возможности обратиться в кассу, вы можете поручить это родственникам или знакомым на территории Украины, отправив электронный билет по электронной почте или через другой мессенджер (Вайбер, Телеграмм). Также нужно предоставить разрешение произвольной формы на возвращение доверенным лицом", – объясняют в "УЗ".

Для этого представитель должен предоставить в кассу:

распечатанный билет в формате А-4;

документ, удостоверяющий личность возвращающего;

заполнить заявление в претензионный отдел, указав реквизиты банковской карты, с которой были оплачены билеты.

Доверенность пишется с таким текстом: "Доверенность. Я ФИО, номер ИНН, паспорт серия №, кем выдан, дату выдачи паспорта, проживаю по адресу: город, улица, номер дома и квартиры.

Этой доверенностью уполномочиваю: ФИО, номер ИНН, паспорт серия №, кем выдан, дату выдачи паспорта, проживает по адресу: город, улицы, номер дома и квартиры, получить средства за неиспользованный проездной документ".

В "УЗ" напоминают, что обратиться в кассу нужно заранее или не позднее чем за час до отправления поезда. Средства за неиспользованные проездные/перевозочные документы возвращаются на счет держателя платежной карты.

Напомним, ранее мы писали, как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу.

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