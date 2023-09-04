Як дістатися до аеропорту Варшави поїздом із України: зручний маршрут

Із України до Польщі запустили ще один потяг, який почав курсувати із 3 вересня між Києвом та Хелмом. Це денний рейс, зручний для тих, кому треба встигнути на ранковий виліт із аеропорту Варшави.

Як скласти маршрут для швидкої подорожі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Новий поїзд "Укрзалізниці" №119/120 Київ-Хелм курсує щодня. Це денний рейс для подорожі у купейних вагонах. Зі столиці України поїзд вирушає о 06:28, а до Хелма прибуває о 17:27. У зворотньому напрямку відправлення з Хелма о 10:23, прибуття в Київ – в 22:45.

Денний потяг зручний ще тим, що паспортний контроль на кордоні (у вагонах) не доведеться проходити посеред ночі. Тривалість поїздки – 11 годин. Вартість квитків – 1260 грн (2569 грн у вагоні "люкс").

На станції Хелм пасажирам зручно пересісти на польський поїзд IC21100 до Варшави. Зазвичай для такої пересадки не потрібно переходити на іншу платформу. Поїзд із Хелма (Chełm) до Варшави вирушає о 18:08, прибуває на станцію польської столиці Варшава Всходня (Warszawa Wschodnia) о 21:02. Вартість квитка у вагоні 2 класу – від 52,7 злотих (473 грн).

Фото: Графік руху нового поїзда до Хелма (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Далі пасажири можуть сісти на електричку, яка курсує до варшавського аеропорту імені Шопена через станцію Warszawa Wschodnia. Поїзд відправляється о 21:47 та 22:33. Доїхати до пункту призначення можна приблизно за 30 хвилин.

Вартість квитка на електричку Koleje Mazowieckie – 7,8 злотих (70 грн). Для проїзду міською електричкою S2 до аеропорту слід скористатися квитком на громадський транспорт Варшави на 75 хвилин, який коштує 4,4 злотих (40 грн).

Фото: Приклад вартості квитка на поїзд Київ-Хелм (скриншот РБК-Україна/booking.uz.gov.ua)

Такий маршрут зручний для пасажирів, які вилітають із Варшави після 23:00 та рано вранці. Наприклад, на рейси до Мюнхена, Парижа, Франкфурта, Відня, Острави, Каїра.

Раніше ми писали, як повернути квитки на міжнародний поїзд "УЗ" пасажирам за кордоном.

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