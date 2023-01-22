Автоматически до 2024 года. Финляндия продлила временную защиту для украинцев

Иммиграционная служба Финляндии объявила, что все разрешения на проживание, предоставленные украинцам для временной защиты, будут автоматически продлены до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Все виды на жительство, предоставленные на основании временной защиты украинцам, автоматически продлят до указанной даты.

"Обычно те, кто хочет продлить вид на жительство, должны подать заявление. Теперь, когда в закон об этих разрешениях внесены изменения, мы можем продлить разрешения, не требуя от них никаких действий", – заявила отделу Минна Серрадж, региональный руководитель отдела предоставления убежища.

Лица, отвечающие требованиям, будут проинформированы о продлении разрешения на проживание. Карты вида на жительство, выданные для временной защиты, могут быть использованы для подтверждения законного пребывания украинцев в Финляндии и предоставления ему права на работу.

Обычно карточку вида на жительство нужно продлевать по истечении срока ее действия, но сейчас этого делать не нужно. Лица, имеющие право на разрешение на проживание под временной защитой, также могут бесплатно подать заявку на получение такой карты. Крайний срок подачи заявок – до 25 января 2023 года. Заявление нужно подать в Enter Finland.

Также лица, получившие статус временной защиты, могут подать заявление на проживание в муниципалитете на основании одного года проживания в стране. Такие заявки можно подавать с 1 марта. Те, кто проживает в муниципалитете, будут иметь больше доступа к услугам, чем проживающие в центре приюта.

Ранее власти Финляндии объявили о готовности принять украинских беженцев, которым не хватает мест в Эстонии. Финляндия готова принимать от 50 до 100 украинцев в неделю, чтобы помочь эстонским властям справиться с трудностями, вызванными большим количеством беженцев.

Напомним, в Чехии проголосовали за законопроект "Lex Ukrajina IV" с изменением правил для украинских беженцев. Действие временной защиты продлено до 31 марта 2024 года.

Также власти Ирландии думают над тем, как оставить украинцев в стране после окончания войны и облегчить им получение вида на жительство и гражданство.