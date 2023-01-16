Статус на 5 лет и гражданство. В Ирландии рассматривают варианты пребывания украинцев

Власти Ирландии задумываются о том, как оставить украинцев в стране после окончания войны и облегчить им получение вида на жительство и гражданства.

Также правительство готовится к удвоению числа беженцев из Украины и к тому, что многие захотят остаться в Ирландии жить, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Новый министр по вопросам интеграции Ирландии Джо О'Брайен заявил, что для десятков тысяч украинцев должен быть открыт путь к постоянному пребыванию, чтобы они могли подать заявление на получение гражданства или вида на жительство.

"Министерство юстиции рассматривает варианты предоставления украинцам статуса на срок до пяти лет, после чего они могут подать заявление на получение гражданства. Я ожидаю, что нам нужно открыть путь до этого, просто в целях интеграции", – сообщил он.

Украинские беженцы в Ирландии классифицируются как получатели временной защиты с правом жить, работать и получать льготы в рамках директивы ЕС. Этот статус продлили до конца марта 2024 года.

По мнению министра, значительная часть украинцев в Ирландии решат остаться там надолго.

"Будут дети, которые проведут свои годы в школе здесь, они начнут видеть здесь дом, и семьи начнут видеть здесь дом. Хотя сердца многих украинцев остаются в их родной стране, в конечном итоге отклик, который люди ощутят в общинах по всей Ирландии, будет означать, что мы увидим, как значительная часть украинцев решит, что здесь лучшее место для них", – сказал новый министр.

Чиновник отметил, что правительственные ведомства должны планировать такое же количество людей из Украины, как и в 2022 году.

"Каждый округ в штате должен будет разместить модульные дома на уровне, намного больше тех 700 объектов, запланированных в настоящее время на национальном уровне", – отметил он.

Государству придется приобрести много объектов недвижимости, чтобы в ближайшие месяцы разместить людей, ищущих защиты, и уменьшить зависимость их размещения отелей.

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