Автоматично до 2024 року. Фінляндія продовжила тимчасовий захист для українців

Імміграційна служба Фінляндії оголосила, що всі дозволи на проживання, надані українцям для тимчасового захисту, будуть автоматично продовжені до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Усі посвідки на проживання, надані на підставі тимчасового захисту українцям, автоматично продовжать до зазначеної дати.

"Зазвичай ті, хто хоче продовжити дозвіл на проживання, повинні подати заяву. Тепер, коли до закону щодо цих дозволів внесено зміни, ми можемо продовжити дозволи, не вимагаючи від них жодних дій", – заявила відділу Мінна Серрадж, регіональний керівник відділу надання притулку.

Особи, які відповідають вимогам, будуть проінформовані щодо продовження дозволу на проживання. Картки дозволу на проживання, які були видані для тимчасового захисту, можуть бути використані для підтвердження законного перебування українців у Фінляндії та надання йому права на роботу.

Зазвичай картку дозволу на проживання потрібно продовжувати після закінчення терміну її дії, але зараз цього робити не потрібно. Особи, які мають право на дозвіл на проживання під тимчасовим захистом, також можуть безкоштовно подати заявку на отримання такої картки. Крайній термін подачі заявок – до 25 січня 2023 року. Заяву потрібно подати до Enter Finland.

Також особи, які отримали статус тимчасового захисту, можуть подати заяву на проживання в муніципалітеті на підставі одного року проживання в країні. Такі заявки можна подавати з 1 березня. Ті, хто проживає в муніципалітеті, матимуть більше доступу до послуг, ніж ті, хто проживає в центрі притулку.

Раніше влада Фінляндії оголосила про готовність прийняти українських біженців, якім не вистачає місць у Естонії. Фінляндія готова приймати від 50 до 100 українців на тиждень, щоб допомогти естонській владі впоратися з труднощами, спричиненими великою кількістю біженців.

Нагадаємо, у Чехії проголосували за законопроект "Lex Ukrajina IV" зі змінами правил для українських біженців. Дію тимчасового захисту продовжили до 31 березня 2024 року.

Також влада Ірландії думає над тим, як залишити українців у країні після закінчення війни та полегшити їм отримання дозволу на проживання та громадянства.