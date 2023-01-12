В Чехии приняли изменения для украинских беженцев: новые правила

В Чехии проголосовали за законопроект "Lex Ukrajina IV" с изменениями правил для украинских беженцев. Действие временной защиты продлили до 31 марта 2024 года.

Какие правила будут действовать для украинцев в Чехии в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на vinegret.cz.

Основные нормы, которые внесли в закон для украинцев

За изменения законодательства проголосовали 57 сенаторов, воздержались 5. Законопроект должен подписать президент.

По словам главы сенатского комитета по безопасности Павла Фишера, кризис, который принесла первая волна беженцев, закончился.

"Сейчас пришло время сделать правила строже", – сказал политик.

Основные нормы, который содержит новый вариант закона:

Для продления статуса временной защиты в Чехии нужно вклеить визу в загранпаспорт заявителя. Для регистрации в онлайн-системе дается срок до конца марта, для личного визита и вклейки визы – до 30 сентября 2023 года. При пропуске этих сроков статус теряется, но его можно будет возобновить без штрафов.

Во время личного визита в миграционный отдел нужно будет указать адрес своего проживания, наименование и адрес школы, которую посещает ребенок согласно закону об обязательном начальном образовании и подтвердить обеспечение жильем. Исключение – кто проживает в экстренном или временном жилье, предоставленном органами кризисного управления.

Если иностранец пребывает без загранпаспорта и докажет, что не может получить его от компетентных органов Украины, то МВД или полиция Чехии выдадут ему специальное удостоверение личности для поездок за рубеж.

Фото: Митинг в Чехии (gettyimages.com)

С 1 апреля 2023 года начнет действовать новая система выплат, которую разработает Минтруда.

Правила зачисления украинских детей в детсады и условия обязательного посещения школы изменят. Также упростят отчисление детей из детсадов, поскольку беженцы часто возвращаются домой без предупреждения администрации учебного заведения.

Какие изменения для украинцев еще готовят в будущем

К закону о помощи украинским беженцам правительство готовит дополнительные поправки. Согласно одной из них, проживание в экстренном жилье (отели, пансионаты, общежития) будет бесплатным только 150 дней. Таким видом жилья пользуются около трети беженцев.

Всего временную защиту в Чехии получили 476 тысяч украинцев. Сейчас в стране остаются примерно 300 тысяч наших беженцев.

Напомним, мы писали, что у украинцев заканчивается временная защита в одной из стран ЕС.