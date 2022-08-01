RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

30% дітей у Польщі продовжили навчання в українських школах онлайн, - опитування

Фото: Навчання українських дітей у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Близько 53% батьків планують віддати дітей у польські школи

За даними UNICEF, понад 500,000 українських дітей виїхало до Польщі з початку повномасштабної війни в Україні. Наприкінці останнього семестру навесні (наприкінці травня) у школах Польщі навчалося приблизно 190 тисяч дітей. З них близько 25 тисяч — у дитсадках, 120 тисяч у початковій школі, решта — у середніх і старших класах.

Більшість дітей-біженців, які переїхали до Польщі з початком війни, починають навчатися у місцевих школах. Про це РБК-Україна розповіла співзасновник Фонду "Незламна Україна" Вікторія Гнап. Фундація відкрила кілька шкіл у Польщі (у Варшаві, Вроцлаві та Кракові), де діти навчаються за українською шкільною програмою безкоштовно.

"Як свідчать цифри, які ми зібрали навесні, опитуючи батьків через Telegram-бот, більше 56% українських дітей-біженців вже навчаються у польських школах. Приблизно 28% продовжили навчатися онлайн в українських школах", — розповіла вона.

Експерт припускає, що до осені ситуація зміниться, тому що батьки віддають перевагу офлайн-навчанню дітей.

"Лише 4% українських дітей-біженців навчалися в українській школі в Польщі", — зазначила Вікторія.

За її словами, цифри, які вони з командою зібрали влітку, вже відрізнялися: за даними опитування, близько 53% батьків планують віддати дітей до польських шкіл, 17% навчатимуться дистанційно в українських школах, а 8% хочуть знайти українську школу в Польщі, де можна навчатися офлайн.

На питання про те, чи планують батьки з дітьми незабаром повернутися додому в Україну, Вікторія Гнап зазначила: "За статистикою, близько 40% людей у разі переміщення через війну залишаються в інших країнах. Але сподіваюся, що як тільки ми здобудемо перемогу, всі повернуться у свої будинки".

Нагадаємо, ми писали, як записати дитину до школи у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшашколаБіженці