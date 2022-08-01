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30% детей в Польше продолжили учебу в украинских школах онлайн, - опрос

Фото: Обучение украинских детей в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы

По данным UNICEF, более 500,000 украинских детей выехало в Польшу с начала полномасштабной войны в Украине. В конце последнего семестра весной (в конце мая) в школах Польши обучалось примерно 190 тысяч детей. Из них около 25 тысяч — в детсадах, 120 тысяч в начальной школе, остальные — в средних и старших классах.

Большинство детей-беженцев, которые переехали в Польшу с началом войны, начинают учиться в местных школах. Об этом РБК-Украина рассказала соучредитель фонда "Незламна Україна" Виктория Гнап. Фундация открыла несколько школ в Польше (в Варшаве, Вроцлаве и Кракове), где дети учатся по украинской школьной программе бесплатно.

"Как свидетельствуют цифры, которые мы собрали весной, опрашивая родителей через Telegram-бот, более 56% украинских детей-беженцев уже учатся в польских школах. Примерно 28% продолжили учиться онлайн в украинских школах", — рассказала она.

Эксперт предполагает, что к осени ситуация изменится, потому что родители отдают предпочтение офлайн-обучению детей.

"Лишь 4% украинских детей-беженцев учились в украинской школе в Польше", — отметила Виктория.

По ее словам, цифры, которые они с командой собрали летом, уже отличались: по данным опроса, около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы, 17% будут учиться дистанционно в украинских школах, а 8% хотят найти украинскую школу в Польше, где можно учиться офлайн.

На вопрос о том, планируют ли родители с детьми в скором времени вернуться домой в Украину, Виктория Гнап отметила: "По статистике, около 40% людей в случае перемещения из-за войны остаются в других странах. Но надеюсь, что как только мы одержим победу, все вернутся в свои дома".

Напомним, мы писали, как записать ребенка в школу в Польше.

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