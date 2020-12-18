Мовний обмудсмен розповів, як каратимуть бізнес за відмову перейти на українську

В Україні сфера обслуговування з 16 січня зобов'язана перейти на українську мову (фото: freepik.com)

В Україні з 16 січня сфера послуг повинна обслуговувати клієнтів державною мовою. Це стосується всіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності (у тому числі магазини, заклади харчування, заправки, банки, таксі).

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив у коментарі DW, яка відповідальність чекає на бізнес за відмову спілкуватися з клієнтами українською та куди звертатися в разі порушення закону.

За його словами, з дня набрання чинності статті 30 "мовного закону" 16 січня 2021-го "ніякого шоку для сфери обслуговування абсолютно не відбудеться".

Мовний омбудсмен зазначив, що у разі радикальних порушень спочатку можна попереджати працівників тієї чи іншої сфери послуг, попросити їх надавати послуги державною мовою.

"Якщо після неодноразових попереджень буде принципова позиція, звичайно, можна відкрити книгу скарг і пропозицій, однозначно можна зателефонувати на гарячу лінію. Якщо і це не спрацює, то однозначно можна звернутися на адресу уповноваженого і викласти суть своєї скарги", - сказав Кремінь.

Також він наголосив, що обов'язково треба зафіксувати аудіо або відеодоказ того, що дійсно відбулося порушення.

Як каратимуть бізнес за порушення закону про мову

Зазначається, що в Офісі мовного омбудсмена вже пів року фіксують щоденні скарги та звернення щодо російської мови в органах влади, навчальних закладах та інших місцях, де згідно з законом вже давно мав би звучати українська.

У разі відмови закладами сфери обслуговування з 16 січня 2021 року спілкуватися з клієнтами державною мовний омбудсмен або його представник буде оголошувати попередження.

Якщо ж ситуація повториться протягом року, то складуть протокол про правопорушення.

Штрафи сягатимуть від 5 до майже 7 тисяч гривень, однак виписувати їх почнуть тільки з 2022 року.

Як повідомлялося, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив про те, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.

Нагадаємо також, що стало відомо, яких чиновників зобов'яжуть скласти іспит з української мови.