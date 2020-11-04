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Стало відомо, яких чиновників зобов'яжуть здати іспит з української мови

Київ, Середа 04 листопада 2020 15:48
Стало відомо, яких чиновників зобов'яжуть здати іспит з української мови
Фото: Тарас Кремінь (facebook Тараса Креміня)
Автор: РБК-Україна

З 2021 року претенденти на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування будуть здавати іспит з української мови. Такий іспит буде обов'язковим.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає урядовий портал.

За його словами, 16 липня 2021 набирає чинності норма закону про те, що кожен претендент повинен підтвердити рівень володіння українською мовою.

"Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом в наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або, скажімо, уповноваженим по захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - пояснив Кремінь.

Він також порадив таким кандидатам вже почати підготовку до іспиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України ще не прийняв рішення щодо "мовного закону". Українські нардепи намагаються оскаржити його, бо він, на їхню думку, порушує права російськомовних і інших національних меншин.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що "мовний закон" не є проблемним, хоча питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

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