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Зросло число скарг на якість української мови в освіті, - Кремінь

Україна, Середа 25 листопада 2020 17:20
Зросло число скарг на якість української мови в освіті, - Кремінь
Фото: Тарас Кремінь (facebook.com taras kremin)
Автор: Юлія Струк

Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.

Про це Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, з переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов'язано як з відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями навчальних закладів, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства", - заявив омбудсмен.

Крім того, він звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти.

"На жаль, сьогодні більшість педагогічних і соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою", - написав Кремінь.

Нагадаємо, мовний омбудсмен після виборів вимагає від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

Як писало РБК-Україна, з 2021 року претенденти на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування складатимуть обов'язковий іспит з української мови.

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