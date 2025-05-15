Трогательные поздравления ко Дню семьи: лучшие картинки, стихи и смс
Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. В этот день проводят различные праздничные мероприятия, которые касаются семьи, сохранения семей. Также в этот день проводят различные образовательные мероприятия и поздравляют самых дорогих с важным праздником - картинками, стихами, звонками или смс.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о значении этого праздника и собрало для вас самые лучшие, теплые и душевные поздравления, которыми можно порадовать самых родных.
День семьи в мире и в Украине
В 1989 году Ассамблея ООН объявила 1994 год Международным годом семьи. Основная цель такого шага - стремление углубить понимание вопросов семьи и объединить возможности многих стран для решения важных вопросов, связанных с семьей.
В 1993 году, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, была установлена дата специального праздника Международного дня семьи - 15 мая.
В Украине День семьи до определенного времени праздновали 8 июля и об этом был подписан Указ президентом-предателем Виктором Януковичем еще в 2011 году. Но это дата российского праздника и в Украине официально изменили дату на 15 мая. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году.
Поздравления с Днем семьи в стихах
Семейные традиции,
Уютный дом, друзья,
То место, где мы родились.
И это все - семья.
Все семейные ценности
И связь поколений -
Семья делает нас людьми,
воспитывает нас,
И лучшего наставника
Нам в жизни не найти.
Вас поздравляем с праздником!
Семьи - жить и цвести
С Днем семьи поздравляю искренне -
Пусть в доме будет мир.
Любовь, поддержка и тепло,
Чтобы все всегда было светло!
Пусть семья - твоя опора,
Не знает измены, бурь и спора.
Пусть будет общей дорога,
И счастья хватит на всех от Бога!
Пусть дом наполнен любовью,
Детским смехом и добром.
И каждый день семейный будет
Счастливым, светлым и новым!
Семья - это радость! Семья - это счастье!
Всегда есть поддержка, в любую непогоду.
Не скучно с семьей каждый день, каждый миг.
Здесь все откровенны и нет интриг.
Я вас умоляю, семью вы сохраняете,
И дружбу, любовь и тепло берегите!
С днем семьи!
Семья - это мама и папа,
Семья - это радостный смех.
Семья - это детства этапы,
Семья - дорога в жизнь для всех.
Бабушки, дедушки и внуки,
Братья, сестры, Барбос.
Семья - это теплые руки
И краской вымазанный нос.
В этот праздник семьи
Я вас от души поздравляю.
Пусть обходит вас непогода...
Семьям всем я желаю!
Поздравления с Днем семьи в прозе
Поздравляю с Днем семьи! Желаю мира, взаимопонимания, поддержки и тепла в кругу самых близких людей.
Пусть в вашей семье всегда будет место для радости, объятий, искренних разговоров и веры друг в друга.
Семья - это не просто слово, это источник силы. Берегите своих, цените каждое мгновение вместе и дарите любовь каждый день.
В День семьи желаю, чтобы родные всегда были рядом, а дом был местом спокойствия, поддержки и тепла.
Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пусть приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!
Семья - это люди, которые будут любить тебя несмотря ни на что. Семья - это добро, поддержка, любовь, уют, благополучие. Пусть в каждой семье будет мир и согласие. Счастья всем!
Настоящая ценность в жизни - это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, хорошего будущего, достатка и совместного развития!
Короткие поздравления с Днем семьи для смс
С Днем семьи! Обнимаю всех, кого люблю.
Родные - это мое все. Поздравляю с Днем семьи!
Пусть в сердце всегда будет дом.
Счастья вашей семье - сегодня и всегда!
Семья - там, где тебя понимают. Берегите свое "мы"!
Пусть ваша семья всегда будет крепостью тепла и уюта, а каждый совместный день наполнен любовью и радостью. Поздравляю с Днем семьи!
Семья - это маленький мир, где царит любовь, согласие и понимание. Пусть этот мир всегда будет полон счастья и благополучия. Поздравляю с Днем семьи!
Пусть ваша семья всегда будет самой важной ценностью в жизни, а любовь и согласие будут сопровождать вас всегда. Поздравляю с Днем Семьи!
Семья - это не просто люди, живущие под одной крышей, это люди, которые всегда поддержат и помогут в сложных моментах. Пусть ваша семья всегда будет крепкой и слаженной. Поздравляю с Днем семьи!
Семья - это маленький мир, который мы создаем своими руками. Пусть ваша семья всегда будет наполнена любовью, согласием и уютом. Поздравляю с Днем Семьи!
Открытки и картинки ко Дню семьи
Вас может заинтересовать:
- Что означают цвета на украинской вышиванке
- Когда Украина будет отмечать Яблочный спас - что нужно нести в церковь
- Точная дата Троицы в 2025 году - когда праздновать