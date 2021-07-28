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В Україні банда аферистів обдурювала людей: розкрито схему "розводу"

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Одеса, Середа 28 липня 2021 13:42
В Україні банда аферистів обдурювала людей: розкрито схему "розводу" В Україні шахраї дуріли людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Шахраї в Україні придумують все нові способи дурити довірливих людей. На цей раз аферисти придумали спосіб розміщувати на сайтах неіснуючі товари і продавати їх громадянам.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Відзначається, що в Одесі кіберполіція затримала двох молодих людей, які продавали через фальшиві інтернет-магазини електронну, комп'ютерну та мобільну техніку, якої просто не існувало в природі.

Молоді люди вимагали передоплату з клієнтів і зникали. Зловмисники приїхали в Одесу з Миколаївської області й там запустили аферу.

Під час обшуків у них вилучили банківські картки, на які вони отримували оплату за фейковий товар, а також кілька пістолетів і патрони.

Наразі підозрювані перебувають під арештом у СІЗО. Їм загрожує до восьми років за ґратами.

Всього вони обдурили українців на суму мільйон гривень. Під час рейду на квартиру аферистів на телефон шахраїв продовжували дзвонити ошукані люди.

Як ми писали раніше, українців попереджають про нових нахабних шахраїв, які працюють через "Нову Пошту".

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