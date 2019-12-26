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Нова схема шахрайства з СІЗО: розкриті деталі

STYLERЖиття    26.12.2019 - 22:04
Нова схема шахрайства з СІЗО: розкриті деталі
Шахрайство в інтернеті (фото: колаж РБК-Україна)

У Чернівцях поліція викрила групу шахраїв, які перебували в СІЗО

Афери з банківськими картами набирають обертів. У Чернівцях поліція виявила злочинне угруповання, яка обманним шляхом заволодівало грошима довірливих інтернет-покупців. При цьому більшість членів банди перебували у в'язниці. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

У поліції заявили, що 28-річний чоловік разом із двома сусідами по камері розміщував на популярних сайтах оголошення про продаж побутової та комп'ютерної техніки, а також мототранспорту. При цьому покупців вони приваблювали доступними цінами.

Нова схема шахрайства з СІЗО: розкриті деталі

Шахрайство в інтернеті (фото: cv.npu.gov.ua)

Коли шахраї спілкувалися з покупцями, то повідомляли їм, що для отримання товару спочатку потрібно перевести гроші на платіжну картку. Коли злочинці отримували кошти, то звияайно ж ніякий товар вони не відправляли і взагалі переставали виходити на зв'язок.

Нова схема шахрайства з СІЗО: розкриті деталі

Шахрайство в інтернеті (фото: cv.npu.gov.ua)

Але були і випадки, коли шахраї відкрито говорили довірливим інтернет-покупцям, що їх просто обдурили. Щоб отримати гроші зловмисники використовували банківську карту своєї спільниці, яка живе у Чернівцях.

Нова схема шахрайства з СІЗО: розкриті деталі

Шахрайство в інтернеті (фото: cv.npu.gov.ua)

Правоохоронці провели обшуки в камері шахраїв і вдома у жінки, яка була їхньою спільницею. В результаті були вилучені телефони, сім-карти, платіжні карти і ноутбуки.

Нова схема шахрайства з СІЗО: розкриті деталі

Шахрайство в інтернеті (фото: cv.npu.gov.ua)

За час своєї "діяльності" злочинцям вдалося обманним шляхом отримати близько 200 тисяч гривень.

В даний час триває розслідування цієї справи. Поліція встановлює всіх постраждалих від рук шахраїв.

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