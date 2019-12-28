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Активізувалися під Новий рік: українців застерігають від афери

STYLERЖиття    28.12.2019 - 15:08
Активізувалися під Новий рік: українців застерігають від афери
В Україні активізувалися шахраї (Колаж РБК-Україна)

Шахраї придумали нову схему обману

Шахраї активізувалися перед Новим роком і вимагають гроші у співробітників Міністерства оборони. Про це в соціальній мережі Facebook повідомили на сторінці Міноборони.

Міністерство оборони попередило своїх співробітників, а також працівників Генштабу ЗСУ про появу нової афери. Шахраї придумали нову схему крадіжки грошей і вимагають здавати кошти на "новорічні подарунки".

Активізувалися під Новий рік: українців застерігають від афериВ Україні активізувалися шахраї (Колаж РБК-Україна)

"На телефони співробітників Міноборони і Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені керівництва МО з проханням перевести кошти на банківські картки на новорічні подарунки ", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони попередили, що відомство ніколи не проводить подібних "акцій", тому такі дії варто розцінювати як шахрайство. Про ці факти вже повідомили до відповідних правоохоронних органів.

Нагадаємо, що в Україні шахрайство з банківськими картами набирає нових обертів. У Дніпропетровській області був затриманий шахрай, який викрав у своїх жертв понад мільйон гривень. Зловмиснику загрожує термін.

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