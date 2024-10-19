Освобожденная из плена Марьяна Чечелюк растрогала первыми фото с любимым, пережившим ад в Еленовке

Прошли плен и снова вместе

Так, Марьяна разместила несколько трогательных Stories. Она и ее любимый встретились. Чечелюк очень мечтала об этом моменте. Следователь рассказывала, что когда вернулась из плена и ее привезли в Украину, она очень надеялась, что ее избранник тоже дома.

Но потом Чечелюк узнала, что оккупанты продолжают держать Андрианова в неволе. Она часто делилась архивными кадрами с любимым и писала, что обязательно его дождется.

Чечелюк и Андрианов впервые встретились после плена (скриншот)

Также следователь показала фото, на котором в кадре только их руки. Чечелюк и Андрианов продемонстрировали парные браслеты в цветах флага Украины.

Чечелюк встретилась с освобожденным из плена избранником (скриншот)

А на безымянном пальце Марьяны можно заметить черную нить. Это "кольцо" она носила даже в плену.

"Черная нить вместо кольца. Весь плен прошла с ним. Оно придавало мне силы жить, любить, и держать Тебя в своем сердце, Любимый", - так Чечелюк рассказывала об особенном "украшении".

"Обручальное кольцо" Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Пока Марьяна не публикует селфи с избранником. Но пользователи уже поздравляют ее с тем, что она наконец-то дождалась и может обнять любимого.

Владислав Андрианов (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Что известно о Чечелюк и Андрианове

Избранник Марьяны - военный, боец полка "Азов". В начале полномасштабной войны РФ против Украины они находились в Мариуполе. На "Азовстали" Чечелюк была со своей маленькой сестрой. Она помогала гражданским, которые прятались от российских бомб и ракет.

Марьяна Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Чечелюк и ее сестра выходили из "Азовстали" 1 мая, гуманитарным коридором для гражданских. Они должны были проходить фильтрацию в Новоазовске, где оккупанты задержали Марьяну и отвезли ее в Донецк. Затем ее перевозили в Еленовку.

Андрианов также попал в плен. Он пережил пытки и теракт, который Россия устроила в Еленовке. Затем оккупанты приговорили его к 25 годам колонии.

Чечелюк и Андрианов (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Чечелюк вернулась в Украину в рамках обмена пленными, который проходил 31 мая этого года. После этого она признавалась, что будет продолжать верить в возвращение своего возлюбленного.

Чечелюк после обмена пленными (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

Встреча Марьяны с мамой - видео