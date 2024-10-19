Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк розчулила першими фото з коханим, який пережив пекло в Оленівці

Пройшли полон та знову разом

Так, Мар'яна розмістила декілька щемливих Stories. Вона та її коханий зустрілися. Чечелюк дуже мріяла про цю мить. Слідча розповідала, що коли повернулася з полону та її привезли в Україну, вона дуже сподівалася, що її обранець теж вдома.

Але потім Чечелюк дізналася, що окупанти продовжують тримати Андріанова в неволі. Вона часто ділилася архівними кадрами з коханим й писала, що обов'язково на нього дочекається.

Чечелюк та Андріанов вперше зустрілися після полону (скріншот)

Також слідча показала фото, на якому в кадрі лише їхні руки. Чечелюк та Андріанов продемонстрували парні браслети у кольорах прапору України.

Чечелюк зустрілася зі звільненим з полону обранцем (скріншот)

А на безіменному пальці Мар'яни можна помітити чорну нитку. Цю "обручку" вона носила навіть у полоні.

"Чорна нитка замість каблучки. Весь полон пройшла з нею. Вона надавала мені сили жити, кохати, та тримати Тебе у своєму серці, Коханий", - так Чечелюк розповідала про особливу "прикрасу".

"Обручка" Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Поки що Мар'яна не публікує селфі з обранцем. Але юзери вже вітають її з тим, що вона нарешті дочекалася й може обійняти коханого.

Владислав Андріанов (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Що відомо про Чечелюк та Андріанова

Обранець Мар'яни - військовий, боєць полку "Азов". На початку повномасштабної війни РФ проти України вони перебували у Маріуполі. На "Азовсталі" Чечелюк була зі своєю маленькою сестрою. Вона допомагала цивільним, які ховалися від російських бомб та ракет.

Мар'яна Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Чечелюк та її сестра виходили з "Азовсталі" 1 травня, гуманітарним коридором для цивільних. Вони мусили проходити фільтрацію в Новоазовську, де окупанти затримали Мар'яну та відвезли її в Донецьк. Потім її перевозили в Оленівку.

Андріанов також потрапив у полон. Він пережив катування й теракт, який Росія влаштувала в Оленівці. Потім окупанти засудили його до 25 років колонії.

Чечелюк та Андріанов (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Чечелюк повернулася в Україну в рамках обміну полоненими, який відбувався 31 травня цього року. Після цього вона зізнавалася, що буде продовжувати вірити у повернення свого коханого.

Чечелюк після обміну полоненими (скріншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

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