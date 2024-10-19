Украина во время обмена вернула из российского плена 34 бойца "Азова", - Денис Прокопенко

В ночь на 19 октября официально стало известно, что Украина вернула из российского плена 95 украинских защитников. Среди них во время обмена домой вернулись 34 азовца.

Об этом заявил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Во времена тяжелых боев такие новости предоставляют личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова"", - говорится в сообщении.

Прокопенко (он же "Редис") уточнил, что эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в плену два с половиной года. Также он подчеркнул, что благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года.

"Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами. Спасибо Президенту Украины, а также представителям МВД, СБУ, ГУР и "Ассоциации семей защитников Азовстали" за основательную работу по возвращению пленных азовцев домой", - написал Прокопенко.

Он также рассказал, что обмены, в которых присутствуют азовцы, понемногу становятся систематическими. В то же время в российских тюрьмах до сих пор остаются около 900 бойцов "Азова", и "наша общая задача - вернуть каждого".