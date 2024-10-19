Украина вернула из российского плена 95 защитников, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области... Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - отметил он.

В свою очередь Дмитрий Лубинец сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена удалось вернуть 3767 украинцев. В частности, сегодня прошел 58-й обмен. Также он уточнил, что все украинцы нуждаются в физической и психологической реабилитации.

"Чтобы зафиксировать состояние возвращенных, на месте обмена находятся работники Офиса Омбудсмана. Они также информируют защитников об их правах в дальнейшем, в частности, на реабилитацию, социальную и медицинскую помощь. Это важный аспект нашей работы", - написал он.

Также Лубинец уточнил, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

"Совместно с другими государственными органами работаем каждый день, чтобы вернуть всех наших людей домой. Благодарен Коордштабу по обращению с военнопленными, Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины, СБУ и другим госорганам за работу. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ", - добавил он.

Координационный штаб по обращению с пленными тоже подтвердил, что из российского плена удалось освободить 95 защитников Украины.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы России и "осужденные": 28 человек к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

"Среди освобожденных из плена сегодня нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров", - уточнили в штабе.