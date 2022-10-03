"62 дня не выходила на прогулки": мать рассказала о лейтенанте полиции из Мариуполя, которая в плену у оккупантов

В плену Россия до сих пор содержит много украинских защитников и защитниц, а также мирных жителей. Среди них лейтенант полиции из Мариуполя - 22-летняя Марьяна Чечелюк. Девушка уже больше двух месяцев не видела солнца за решеткой.

Об этом рассказала ее мама Наталья Чечелюк в комментарии BBC .

Вероятно, девушка сейчас находится в колонии в Оленовке.

По словам женщины, дочь назвали в честь Богоматери. Марьяна - маленькая и худенькая по телосложению, но боец по жизни.

Семья жила в Мариуполе рядом с "Азовсталью". В частности, в первые дни вторжения девушка вместе с 15-летней сестрой Алиной оказались в подземельях завода. Марьяна в бомбоубежище помогала военным и гражданским.

22-летняя Марьяна Чечелюк (bbc.com)

Сестры выходили из "Азовстали" гуманитарным коридором для гражданских 1 мая. Однако на фильтрации в Новоазовске Марьяну задержали российские оккупанты.

Через некоторое время по звонку незнакомой девушки Наталья узнала, что ее дочь в Донецке и ее два месяца держали в отдельной камере.

"Мой ребенок 62 дня не выходил на прогулки, не видел солнца", - сказала женщина.

Как рассказала волонтер из Мариуполя, 27 июня Марьяну перевезли в Оленевку.

Семья уже обратилась во все инстанции, отвечающие за освобождение пленных. Однако девушку пока вернуть не могут.

"Сколько идет здоровье, когда ждешь те списки обмена, а в них нет твоего ребенка. Руки опускаются, но собираешься с силами и начинаешь все заново. Это как замкнутый круг… Я всегда просила за своих детей. За всех дочерей и сыновей. Очень хочу, чтобы все вернулись и матери обняли своих детей", – рассказала она.

Также Наталья добавила, что ни одной матери не желает пережить то, что переживает она.

Марьяна Чечелюк с сестрой, мамой и папой (bbc.com)