ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскими

Новина українською →
Воскресенье 18 июня 2023 11:02
Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскими Каких украинских слов часто избегают в речи, потому что считают их русскими (фото: vsiknygy.com.ua)
Автор: Василина Копытко

Сейчас у нас тренд пуризма речи - украинцы максимально стараются правильно разговаривать, избегая русизмов. Но часто чрезмерное стремление к чистоте языка приводит к тому, что люди отказываются от украинских слов, принадлежащих к древнейшему пласту.

Об этом рассказали на филологической странице "Проєкт Р.І.Д." в Instagram.

Какие украинские слова ошибочно считают русскими

"Есть слова, которых избегают, ведь они "похожи на русские". Но не всегда такие слова принадлежат русскому языку. Многие - наше наследие от праславянского, предшественника современных славянских языков. Поэтому не стоит отдавать врагу то, что ему не положено", - пишут филологи.

Происхождение слова, его наличие в соседних языках и украинские фразеологизмы подскажут, принадлежит ли это слово русскому и стоит ли его избегать. Не будем отдавать свое наследство.

Специалисты делятся списком наиболее распространенных слов.

"Ждати"

Это слово происходит от праславянского zdati. В украинском языке есть высказывания "жданики поїсти", "ждати з моря погоди".

Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскимиДругие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Голубий"

Происходит от праславянского golobь "такой на цвет как голубь", связанный с синим блеском крыла голуба. В украинском языке есть выражение "тече голуба кров".

Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскимиДругие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Держати"

Это слово произошло от праславянского dьrzati. У нас есть изречения "держати розум в голове", "держати слово".

Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскимиДругие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Стид"

Происходит от праславянского stydь "стыд, холод". У нас есть выражение "стид і сором".

Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскимиДругие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Давити"

Происходит от праславянского daviti. В украинском языке есть выражения "давитися сльозами", "придавити комарика".

Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскимиДругие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

Раньше мы рассказывали о том, каких украинских слов так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.

Читайте также о том, какие украинские фамилии произошли от воинских званий Запорожской Сечи.

Читайте РБК-Украина в Google News
слова