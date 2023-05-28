Украинские слова, которых так боялась советская власть, что изъяла их из словарей

Советская власть всячески пыталась поддерживать царский миф о том, что мы с россиянами "один народ". Чтобы придать больше правдоподобия этому утверждению, в 1930-х годах активно редактировались наши словари и изымались украинские слова, которые очень отличались от русских и показывали самобытность нашего языка.

Об этом рассказал филолог Андрей Шимановский на своей странице в Instagram.

Исторический контекст

Освободительные состязания украинцев 1917-1921 годов показали: царизму не удалось уничтожить украинский народ, превратить его в часть россиян. Мы способны бороться за свои национальные права, язык и культуру.

В 1917 году на наших землях, входивших в состав российского государства, на украинском языке вышло 747 изданий, на русском - 452. В следующем году украинских изданий вышло еще больше.

Однако освободительный процесс 1917-1921 годов закончились поражением. Украинские земли оказались в составе разных государств. На большинстве из них установилась советская власть, продолжившая старую царскую политику русификации.

В 1922 году в советской Украине на украинском языке было опубликовано только 186 изданий, в то время на русском - 491.

А в Кодексе законов о народном образовании УССР 1922 года отмечалось, что украинский - это "язык большинства населения Украины, особенно на селе", а русский - это "язык большинства населения в городах и общесоюзный язык". Утверждался приоритет русского языка и культуры перед украинским.

Украинизация обернулась в латентную русификацию, аутентичные украинские слова, собранные Гринченко, все дальше отходили на периферию, изредка попадались в селах, а потом постепенно исчезали из употребления.

Какие слова изъяли из словарей

Советская власть активно редактировала украинские словари, изымала слова, которые являются уникальными и заменяли их новыми - максимально приближёнными к русскому, чтобы никто не заподозрил, что мы не "братья".

Какие слова удалили:

кип'яч стал кип'ятком (как в русском языке)

стал кип'ятком (как в русском языке) сновида превратился в лунатика

превратился в лунатика виляск стал хлопком

стал хлопком чепурун стал стилягой

стал стилягой навантага превратилась в нагрузку

превратилась в нагрузку дармовис стал брелком

стал брелком руйновище превратилось в развалюху

превратилось в развалюху дрібняки стали мелкими деньгами

стали мелкими деньгами ляпавица, сльота, хляпавка заменили слякотью

заменили слякотью безрух стало застоем

стало застоем закутень стал глухим местом

"Из-за советской редактуры эти слова вышли из употребления. Поэтому давайте дадим им второй шанс", - призывает филолог.