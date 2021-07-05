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У Києві маленькі футболісти заспівали гімн України і зворушили мережу (відео)

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 17:31
У Києві маленькі футболісти заспівали гімн України і зворушили мережу (відео) Колаж РБК-Україна: в Києві діти заспівали гімн України перед грою
Автор: Роман Мирончук

У Києві на відео потрапили діти, які зібралися грати в футбол у дворі, але перед цим заспівали гімн України. Відео було зроблено на Троєщині і воно зворушило користувачів мережі.

Його опублікувала Українська Асоціація Футболу на своїй сторінці в Facebook.

"Футбол об'єднує країну. Державний Гімн України вчора (3 липня, - ред.) лунав не тільки на "Стадіо Олімпіко" в Римі, фан-зонах в Києві, Львові, Харкові, Одесі або інших містах країни і світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого поєдинку поклали руки на серця і дружно виконали гімн. Це ще одна наша перемога! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

У Києві діти заспівали гімн України перед грою (відео: facebook.com/uafukraine)

Користувачі мережі також прокоментували відео і закликали Асоціацію Футболу нагородити хлопців.

  • Совкове покоління рано чи пізно вимре і буде нова країна, яка буде будуватися з таких дітей;
  • Кращі серед кращих!!! Респект вам хлопці і вашим батькам !!!! Це реально круто!! Виросте нереально кульний цвіт нації!!! Слава Україні!!!
  • Дуже зворушливо. Великих перемог вам, хлопці;
  • Тільки заради цього варто, щоб наша збірна грала і її підтримували, тому що ці маленькі українці будуть їй наслідувати;
  • Гідний приклад для наслідування не тільки молоді, а й більшості дорослим. Шановні представники Української Асоціація Футболу запросіть цих хлопчиків на тренування збірної! Організуйте зустріч з гравцями! Подаруйте форму або м'яч. Це таке щастя буде для них! Така мотивація на майбутнє!

Нагадаємо, з'явилося відео, як близько 13 тисяч осіб виконали гімн під час матчу Україна - Англія.

Ми також писали про те, що збірна України повернулася додому. У мережі з'явилися яскраві фото та відео з "Борисполя".

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