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Зоряний дощ: де дивитися зорепад Леоніди

STYLERЖиття    17.11.2019 - 19:01
Зоряний дощ: де дивитися зорепад Леоніди
Українці зможуть побачити метеорний потік Леоніди (фото: pixabay.com0

Українці зможуть спостерігати метеорний потік Леоніди в неділю

У неділю, 17 листопада українці зможуть насолодитися явищем зоряного дощу,, який насправді є метеорних потоком. Це явище в цей день досягне свого піку.

Зоряний дощ Леоніди являє собою, по суті, метеорний дощ. Зазвичай це відбувається в середині листопада місяця. Він формується у разі зустрічі Землі з особливо щільним метеорних роєм. Частинки пилу з комети 55Р / Темпеля-Туттля, яка є основоположницею зорепаду Леоніда, потрапляють в атмосферу Землі зі швидкістю 159 000 миль в годину. З-за цього зорепад вважається найшвидшим з усіх існуючих. Свою назву він отримав через те, що його радіант - тобто точка на небі, з якої вилітають метеори, знаходиться в сузір'ї Лева.

Середня інтенсивність зорепаду – 10-15 метеорів на годину. За умови чистого неба зорепад можна побачити неозброєним оком.

На YouTube можна подивитися це дивовижне явище.

Метеорний потік Леоніди (Youtube)

Великий метеорит вибухнув у небі над США: приголомшливе відео Земля в небезпеці? Наближається потужний метеорний потік Леоніди
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