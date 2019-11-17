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Звездный дождь: где смотреть звездопад Леониды

STYLERЖизнь    17.11.2019 - 19:01
Звездный дождь: где смотреть звездопад Леониды
Украинцы смогут увидеть метеорный поток Леониды (фото: pixabay.com0

Украинцы смогут наблюдать метеорный поток Леониды в воскресенье

В воскресенье, 17 ноября украинцы смогут насладиться явлением звездного дождя, который на самом деле является метеорным потоком. Это явление в этот день достигнет своего пика.

Звездный дождь Леониды представляет собой, по сути, метеорный ливень. Обычно это происходит в середине ноября месяца. Он формируется в случае встречи Земли с особо плотным метеорным роем. Частицы пыли с кометы 55Р / Темпеля-Туттля, которая является основоположницей звездопада Леонида, попадают в атмосферу Земли со скоростью 159 000 миль в час. Из-за этого звездопад считается самым быстрым из всех существующих. Свое название он получил из-за того, что его радиант - то есть точка на небе, из которой вылетают метеоры, находится в созвездии Льва.

Средняя интенсивность звездопада – 10-15 метеоров в час. При условии чистого неба звездопад можно увидеть невооруженным глазом.

На YouTube можно посмотреть это удивительное явление.

Метеорный поток Леониды (Youtube)

Крупный метеорит взорвался в небе над США: потрясающее видео Земля в опасности? Приближается мощный метеорный поток Леониды
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