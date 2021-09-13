Учасниця "Танців з зірками" раптово покинула шоу: моє серце розбите

"Танці з зірками" покинула учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, вона не змогла вийти на паркет через перенесену операцію. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона не зможе виступати.

"На жаль, я в лікарні. Мене прооперували, з коліном все виявилося набагато гірше, ніж ми думали. Мені потрібна була термінова операція. Моя реабілітація триватиме понад 8 місяців. Тому, на жаль, я покидаю проект", - сказала Оруджова.

За правилами проекту, якщо вона не зможе виступати, вона залишає шоу. Оруджова дуже засмучена тим, що найближчим часом не зможе вийти на паркет.

"Моє серце розбите, але за правилами шоу мене може замінити інша учасниця, яку я дуже добре знаю", - сказала вона.

Відзначимо, що Анастасію на "Танцях з зірками" замінила її колега і подруга Олександра Машлятіна. У цьому ефірі пара отримує імунітет, тому вона не піде з шоу.

Як вона отримала травму

На репетиції дебютного номера Настя порвала зв'язки колінного суглоба. Медики заборонили їй танцювати, але зірка все ж вийшла на паркет, виконавши свій джайв з партнером Денисом Самсоном. Тоді вона з партнером отримала 13 балів від суддів проекту.

Тоді зірка "Жіночого кварталу" разом зі своїм партнером отримали 13 балів за танець від суддів.