У Києві зробили пересадку серця 12-річній дівчинці: один донор врятував чотири життя

У Києві провели трансплантацію одразу чотирьох органів. Донором став 38-річний чоловік, якому лікарі констатували смерть мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів. Серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією.

Що відомо про дівчинку

Маргариті всього 12 років, вона навчається в 8 класі. Однак, цієї осені в школі вона не була, тому що була в лікарні. Все розпочалось рік тому, коли після тренування у дівчинки почав боліти живіт, потім з'явилася задишка, кашель і набряки. Лікарі діагностували кардіоміопатію. Тому врятувати Маргариту могла лише трансплантація.

"Для мене Маргарита - це все моє життя. Вона в мене донька єдина, тому все для мене значить", - каже мати дівчинки.

У Вінниці під супровід поліцейських сирен до стадіону, де приземлився гелікоптер, везуть донорське серце.

Літак, який перевозив донорське серце (tsn.ua)

На дах столичного інституту серця приземлився гелікоптер із серцем, на яке вже чекають в операційній.

"У нас донор більший, ніж реципієнт. І це нас турбує. Але у цієї дівчинки більше немає шансів, а тому ми спробуємо адаптувати велике серце до її грудної клітки", - каже кардіолог Борис Тудоров.

Тим часом під операційною сидить мама Маргарити, яка вірить, що цього разу все вийде. Адже це вже не перша спроба трансплантувати серце її донці.

"Ми вже тут були в госпіталізації, але щось не так з донором, з сердечком. Тому дива не сталося. Її вчора попередили, що не треба їсти. І вона вже мені: "Мамо, мабуть, нам знайшли донора". Кажу: "Не знаю, нічого не говорили", - каже жінка.

Окрім того, тієї ночі медики не змогли врятувати життя 38-річного чоловіка, який мав складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку. Однак, родичі чоловіка дали згоду на забір його органів.

"Вдячна родині донора, що врятували життя моїй дитині", - каже жінка.

Операція була важкою, але владою.