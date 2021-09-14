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У Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні

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Харків, Вівторок 14 вересня 2021 23:03
У Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні Фото: у Харкові травмувалася дитина на шкільному стадіоні (hk.npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові 6-річний хлопчик сильно травмувався на шкільному спортивному стадіоні. Дитину госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, і зараз потерпілий в реанімації у важкому стані.

Про це 14 вересня передали в прес-службі поліції Харківської області.

Інцидент стався сьогодні вдень на стадіоні на території приватної школи по вулиці Академіка Павлова в Московському районі міста.

Правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків, що хлопчика виявили на землі без свідомості. Поруч з ним лежали металеві футбольні ворота.

Ймовірно, конструкція впала на дитину і завдала серйозних травм.

На опублікованому фото видно, що металеві ворота досить масивні, вони стоять вже зрушені з місця, біля конструкції на землі також залишився рожевий скейт.

У Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні

У Харкові 6-річний хлопчик травмувався на шкільному стадіоні через футбольні ворота (фото: hk.npu.gov.ua)

На місці НП працювала слідчо-оперативна група, всі деталі та обставини події з'ясовуються.

За фактом травмування школяра було відкрито кримінальне провадження, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК.

У поліції нагадали, що санкція даної статті передбачає покарання до 5 років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, кілька місяців тому схожий інцидент з травмуванням дитини через падіння футбольних воріт у школі стався під Уманню, де конструкція звалилася на 8-річного хлопчика прямо в спортзалі під час тренування. Тоді потерпілий отримав дуже серйозні травми - його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою і підозрою на перелом основи черепа.

Також ми писали про те, що на початку вересня в престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля.

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Харків школа
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