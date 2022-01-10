Зірка радянського кіно Леонід Куравльов в реанімації: що сталося

Знаменитий радянський кіноактор Леонід Куравльов був екстрено госпіталізований в лікарню. У 85-річного артиста важкий стан і лікарі підозрюють у нього коронавірус.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

Леоніду Куравльову стало погано на Різдво - 6 грудня. У нього почалися проблеми з диханням і рідні викликали медиків. Вже в лікарні йому зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

Лікарі оцінюють стан Куравльова як важкий, актор на цей момент знаходиться в реанімації. Легені сильно уражені й артисту дають кисень.

Після екстрених заходів сатурацію і температуру тіла вдалося нормалізувати. Зараз він під цілодобовим медичним наглядом.

Варто відзначити, що у Леоніда Куравльова є супутні захворювання. Останні роки він страждав від гіпертонії та навіть кілька разів звертався до медиків з приводу частих головних болів і непритомності.

Хто такий Леонід Куравльов

Леонід Куравльов - знаменитий радянський актор театру і кіно. Народився 8 жовтня 1936 року в Москві.

Закінчив ВДІК, куди вступив тільки з другого разу. Дебютував у кіно в 1958 році. На його рахунку понад 100 фільмів.

Найвідоміші: "Вій", "Золоте теля", "Гори, гори, моя зірка", "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо", "Іван Васильович змінює професію", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Афоня", "Міміно", "Місце зустрічі змінити не можна", "Суєта суєт", "Ми з джазу", "Найчарівніша і найпривабливіша".

Після смерті своєї дружини почав вести самітницький спосіб життя, перестав давати інтерв'ю і навіть спілкуватися з родичами та друзями.

На початку 2021 року Куравльов налякав всіх друзів і знайомих своїм зникненням. Він поїхав в заміський будинок і відключив всі засоби зв'язку.