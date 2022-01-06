Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець
У Львові 6 січня помер відомий український живописець та іконописець Остап Лозинський. Відомо, що художнику було всього 38 років.
Про смерть художника повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.
"Кажуть, коли людина покидає цей світ в такі великі свята, то він відразу потрапляє в рай. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам'ять про нього, житимуть вічно. Світла пам'ять світлій людині", - написав Андрій Садовий.
Фото: Остап Лозинський
Як повідомляє близький друг Лозінського художник Роман Зілінко, смерть настала в результаті ускладнень після коронавірусної хвороби.
Він лікувався в центрі легеневого здоров'я, а перед тим був госпіталізований в лікарню швидкої допомоги.
Організм молодого талановитого художника не впорався з хворобою, і Остап Лозинський помер 6 січня.
Фото: роботи Остапа Лозінського (facebook.com/artmanol)
Остап Лозинський народився у квітні 1983 року у Львові. У 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. І. Труша.
У 2006 році – Львівську національну академію мистецтв.
З 2007 року був аспірантом Інституту народознавства НАН України. З 2006 року працював у Національному музеї Андрія Шептицького у Львові.
Був відомий як геніальний художник, іконописець, живописець і вчений.
Фото: роботи Остапа Лозінського (facebook.com/artmanol)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер легенда футбольного клубу "Динамо".
А також розповідали про те, що від раку помер маленький хлопчик, чию мрію виконали поліцейські.