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Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець

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Львів, Четвер 06 січня 2022 12:57
Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець У Львові помер 38-річний художник Остап Лозинський (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові 6 січня помер відомий український живописець та іконописець Остап Лозинський. Відомо, що художнику було всього 38 років.

Про смерть художника повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.

"Кажуть, коли людина покидає цей світ в такі великі свята, то він відразу потрапляє в рай. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам'ять про нього, житимуть вічно. Світла пам'ять світлій людині", - написав Андрій Садовий.

Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець

Фото: Остап Лозинський

Як повідомляє близький друг Лозінського художник Роман Зілінко, смерть настала в результаті ускладнень після коронавірусної хвороби.

Він лікувався в центрі легеневого здоров'я, а перед тим був госпіталізований в лікарню швидкої допомоги.

Організм молодого талановитого художника не впорався з хворобою, і Остап Лозинський помер 6 січня.

Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописецьЙого роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець

Фото: роботи Остапа Лозінського (facebook.com/artmanol)

Остап Лозинський народився у квітні 1983 року у Львові. У 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. І. Труша.

У 2006 році – Львівську національну академію мистецтв.

З 2007 року був аспірантом Інституту народознавства НАН України. З 2006 року працював у Національному музеї Андрія Шептицького у Львові.

Був відомий як геніальний художник, іконописець, живописець і вчений.

Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописецьЙого роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописецьЙого роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець

Фото: роботи Остапа Лозінського (facebook.com/artmanol)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер легенда футбольного клубу "Динамо".

А також розповідали про те, що від раку помер маленький хлопчик, чию мрію виконали поліцейські.

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