Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії

Актор Леонід Куравльов перестав виходити на зв'язок зі своїми колегами та друзями. Телефони артиста відключені, на зв'язок він не виходив і його місцеперебування не відомо.

Друзі Леоніда Куравльова розповіли, що актор став замкнутим після смерті дружини в 2012 році. На початку пандемії він переїхав в заміський будинок і остаточно перестав спілкуватися з людьми. А нещодавно з'ясувалося, що всі телефони артиста відключені і його місце знаходження не відомо. Про це повідомляє " Комсомольська правда ".

У 2020 році Куравльов покинув свою квартиру в елітному районі та перебрався жити на дачу. Після смерті дружини став вести дуже відокремлений спосіб життя, замкнувся в собі, носив тільки чорне, він не давав інтерв'ю і не з'являвся на телепередачах. За ним доглядала дочка Катерина, яка переїхала до батька після розлучення. Вона оберігала батька, сама відповідала на телефонні дзвінки та не відкривала двері стороннім.

"Я завжди його бачила. Завжди в чорному. Траурна кепка у нього, чорна куртка. Завжди сумний. Він в жалобі після смерті дружини. Це його дуже підкосило", - розповіла сусідка Куравльова по московській квартирі.

Близько року тому з ним спілкувався його друг Нікас Сафронов. Він зазначив, що Куравльов був у дуже пригніченому стані. Він і раніше був замкнутою людиною, а після смерті дружини почав сильно занурюватися в себе.

На могилі його дружини Ніни Василівни з'явилося ім'я самого Леоніда Куравльова, але без дат, і це дуже турбує друзів актора.

"Людина все більше хворіє на хворобу смерті. Він все більше об'єкт, який йде. Він готує себе на той світ", - додав ще один друг артиста Олександр Шпагін.

Він зазначив, що додзвонитися зараз не можуть ні самому Куравльову, ні його доньці. Зв'язатися з ним не можуть в Гільдії акторів Союзу кінематографістів.

Леонід Куравльов – відомий радянський і російський актор. Почав зніматися в 60-х роках, зіграв понад 200 ролей. Глядачі знають за фільмами "Вій", "Золоте теля", "Афоня", "Міміно", "Іван Васильович змінює професію", "Шукайте жінку", "Місце зустрічі змінити не можна".

З дружиною, викладачем іноземних мов Ніною він познайомився у 20 років, і вона стала єдиною його любов'ю. Разом вони прожили 52 роки. Після смерті дружини він перестав зніматися і замкнувся в собі. Іноді він бачився з друзями та відвідував ювілеї своїх колег, а також приймав гостей. Але останні кілька місяців про його місцеперебування нічого не відомо.